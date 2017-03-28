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ГКИ предлагает инвесторам четыре здания в центре Минска
29.03.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Государственный комитет по имуществу Беларуси, министерство промышленности и Мингорисполком ведут поиск одного или нескольких инвесторов на недвижимость в центре Минска, сообщили Sputnik в пресс-службе ГКИ.
Эти здания расположены по улице Кульман, три здания принадлежат ОАО "МПОВТ", одно здание находится в собственности государства. ГКИ отмечает, что готов рассмотреть любые предложения потенциальных инвесторов.
Вместе с тем в комитете отмечают, что площадка в границах улиц Кульман, Якуба Коласа, Веры Хоружей, в соответствии с распоряжением президента, должна быть задействована для создания высокотехнологичных производств, объектов развлекательного характера и деловых центров.
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Три из зданий, расположенных по улице Кульман, принадлежат МПОВТ, еще одно здание – в собственности государства.
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