Государственный комитет по имуществу Беларуси, министерство промышленности и Мингорисполком ведут поиск одного или нескольких инвесторов на недвижимость в центре Минска, сообщили Sputnik в пресс-службе ГКИ.

Эти здания расположены по улице Кульман, три здания принадлежат ОАО "МПОВТ", одно здание находится в собственности государства. ГКИ отмечает, что готов рассмотреть любые предложения потенциальных инвесторов.

Вместе с тем в комитете отмечают, что площадка в границах улиц Кульман, Якуба Коласа, Веры Хоружей, в соответствии с распоряжением президента, должна быть задействована для создания высокотехнологичных производств, объектов развлекательного характера и деловых центров.