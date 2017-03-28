Премьер-министр Беларуси Владимир Семашко сообщил о том, что 3 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин обсудят работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС.

Семашко констатировал, что Россия остается основным торговым рынком для Беларуси, и одним из основных мотивов вступления нашей страны в ЕАЭС было создание единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике, но пока не все вопросы решены, констатировал вице-премьер. Именно поэтому, по словам Семашко, тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств.

Политический эксперт Петр Петровский рассказал радио Sputnik Беларусь, какие именно компромиссные решения могут быть найдены на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Нефтегазовый вопрос в отношениях двух стратегических союзников Беларуси и России изрядно затянулся. В связи с чем Беларусь снизила темпы роста внутреннего валового продукта, который за январь, к сожалению, был меньше на полтора процента, чем за аналогичный период прошлого года. И данная потеря требует скорейшего решения", — отметил Петровский.



© Sputnik / Виктор Толочко Семашко: Лукашенко и Путин встретятся 3 апреля

По словам политолога, необходимость скорейшего нахождения компромисса понимает и российская сторона, которая осознает, что нерешенность вопроса бьет по имиджу евразийской интеграции, Союзного государства и перспективах данных интеграционных проектов.

"С другой стороны, Беларусь несет финансовые потери, и самое главное, чего ждет экспертное сообщество, это реального выхода на договоренности. И то, что анонсировал вице-премьер Семашко, дает надежду на это. Предварительные договоренности имели место быть еще с октября, и все эксперты надеются, что и в этот они не должны быть сорваны", — сказал Петровский.

Эксперт высказал надежду, для встречи на высшем уровне имеются конкретные наработки, и решение будет компромиссным.

"Будет выработана какая-то формула, устраивающая обе стороны, и благодаря этому мы во многом преодолеем и имиджевые, и финансово-экономические потери, которые были до сих пор", — констатировал Петровский.

Комментарий политического эксперта Петра Петровского о предстоящей 3 апреля встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина слушайте на радио Sputnik Беларусь.