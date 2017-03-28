﻿ 10 миллионов за сутки на YouTube: новый трейлер "Человека-паука" стал хитом Сети. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

10 миллионов за сутки на YouTube: новый трейлер "Человека-паука" стал хитом Сети

29.03.2017 17:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Sony Pictures Entertainment обнародовала в своем YouTube-канале новый проморолик фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Видео за сутки собрало более 10 миллионов просмотров.


В концепцию фильма внесены изменения, она будет основана на идеях, взятых из различных комиксов. В новом варианте Питер Паркер (Том Холланд) будет пользоваться способностями, которые ему будет давать костюм, а не только собственное тело.

Костюм, который оснащен по последнему слову техники, Питеру Паркеру дает Железный человек (Роберт Дауни-младший), который становится его наставником.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

По сюжету героя ждет встреча с новым могущественным врагом, чьи действия могут уничтожить весь город.

В фильме главные роли исполняют Том Холланд, Зендая, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший и Мариса Томей. Режиссером картины выступил Джон Уоттс.

Выход ленты «Человек-паук: Возвращение» домой ожидается 7 июля этого года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проморолик собрал больше 10 миллионов за сутки на YouTube.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог о встрече Лукашенко и Путина: должен быть компромисс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика