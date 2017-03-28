Компания Sony Pictures Entertainment обнародовала в своем YouTube-канале новый проморолик фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Видео за сутки собрало более 10 миллионов просмотров.





В концепцию фильма внесены изменения, она будет основана на идеях, взятых из различных комиксов. В новом варианте Питер Паркер (Том Холланд) будет пользоваться способностями, которые ему будет давать костюм, а не только собственное тело.

Костюм, который оснащен по последнему слову техники, Питеру Паркеру дает Железный человек (Роберт Дауни-младший), который становится его наставником.

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По сюжету героя ждет встреча с новым могущественным врагом, чьи действия могут уничтожить весь город.

В фильме главные роли исполняют Том Холланд, Зендая, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший и Мариса Томей. Режиссером картины выступил Джон Уоттс.

Выход ленты «Человек-паук: Возвращение» домой ожидается 7 июля этого года.