Владимира Семашко озвучил возможную дату встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 3 апреля. Об этом пишет БЕЛТА .

По словам Семашко, президенты обсудят работу по ликвидации ограничений, которые существуют в Евразийском экономическом союзе. Семашко добавил, что Беларуси крайне важно сохранить российский рынок для белорусской продукции, так как именно возможность продавать в РФ товары была главной причиной вступления Беларуси в ЕАЭС.