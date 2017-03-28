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Семашко рассказал, когда Лукашенко встретится с Путиным

29.03.2017 18:03 — Разное | БДГ  
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Владимира Семашко озвучил возможную дату встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщил заместитель премьер-министра Владимир СемашкоАлександр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 3 апреля. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам Семашко, президенты обсудят работу по ликвидации ограничений, которые существуют в Евразийском экономическом союзе. Семашко добавил, что Беларуси крайне важно сохранить российский рынок для белорусской продукции, так как именно возможность продавать в РФ товары была главной причиной вступления Беларуси в ЕАЭС.

Напомним, что ранее сообщалось, что встреча Лукашенко с Путиным могла произойти 9 февраля, однако стороны так и не сумели согласовать дату. В ходе последней пресс-конференции Лукашенко признал, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по нефти и газу, заявил о том, что независимость дороже нефти и несколько неожиданно сообщил об обращении в суд, а ранее дважды предлагал искать замену российской нефти. Выступление Лукашенко вызвало крайне негативную реакцию российских СМИ, а в Кремле на заявления белорусского президента отреагировали весьма холодно.

 
 
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Владимира Семашко озвучил возможную дату встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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