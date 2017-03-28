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Семашко рассказал, когда Лукашенко встретится с Путиным
Владимира Семашко озвучил возможную дату встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Как сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 3 апреля. Об этом пишет
По словам Семашко, президенты обсудят работу по ликвидации ограничений, которые существуют в Евразийском экономическом союзе. Семашко добавил, что Беларуси крайне важно сохранить российский рынок для белорусской продукции, так как именно возможность продавать в РФ товары была главной причиной вступления Беларуси в ЕАЭС.
Напомним, что ранее сообщалось, что встреча Лукашенко с Путиным
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Владимира Семашко озвучил возможную дату встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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