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Льюис с нетерпением ждал встречи с белорусскими хоккеистами

29.03.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Национальная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к предстоящему Чемпионату мира, который состоится в мае в Париже и Кельне. В среду в рамках сбора прошла открытая тренировка на "Минск-Арене", участие в которой приняли 30 хоккеистов, разбитые на две группы. В первой тренировались молодые игроки, во второй — более опытные хоккеисты.

Льюис с нетерпением ждал встречи с белорусскими хоккеистами
© Sputnik/ Максим Костьян
Фотофакт: белорусские хоккеисты начали подготовку к "Евровызову"

"Я с нетерпением ждал встречи со всеми игроками. Сегодня на лед вышли две группы, мы отрабатывали различные моменты частного характера", — сказал журналистам главный тренер сборной Дэйв Льюис.

По его словам, игроки сегодня показали хорошее катание. "Но для достижения оптимальной кондиции и проводятся такие тренировочные сборы", — сказал наставник.

"Все отлично. Все в хорошем настроении. Сейчас мы тренируемся по группам. Эмоциональный настрой отличный. Много сил и желания доказывать. Никаких проблем с настроением не может быть", — поделился впечатлением после первой тренировки голкипер Михаил Карнаухов.

Во время подготовки к ЧМ, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, белорусы примут участие в традиционном турнире "Европейский хоккейный вызов". Соперниками подопечных Льюиса станут Латвия (7 и 8 апреля на выезде, 19:00 и 17:00), Германия (14 и 15 апреля, место проведения Жлобин и Бобруйск — 19:15 и 17:30), Швеция (21 и 22 апреля, Гродно — 19:00 и 17:00) и Франция (30 апреля и 1 мая на выезде).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На "Минск-Арене" стартовал тренировочный сбор национальной сборной Беларуси по хоккею. Смотрите на видео тренировку игроков, а также комментарий главного тренера...

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