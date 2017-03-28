Национальная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к предстоящему Чемпионату мира, который состоится в мае в Париже и Кельне. В среду в рамках сбора прошла открытая тренировка на "Минск-Арене", участие в которой приняли 30 хоккеистов, разбитые на две группы. В первой тренировались молодые игроки, во второй — более опытные хоккеисты.

"Я с нетерпением ждал встречи со всеми игроками. Сегодня на лед вышли две группы, мы отрабатывали различные моменты частного характера", — сказал журналистам главный тренер сборной Дэйв Льюис.

По его словам, игроки сегодня показали хорошее катание. "Но для достижения оптимальной кондиции и проводятся такие тренировочные сборы", — сказал наставник.

"Все отлично. Все в хорошем настроении. Сейчас мы тренируемся по группам. Эмоциональный настрой отличный. Много сил и желания доказывать. Никаких проблем с настроением не может быть", — поделился впечатлением после первой тренировки голкипер Михаил Карнаухов.

Во время подготовки к ЧМ, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, белорусы примут участие в традиционном турнире "Европейский хоккейный вызов". Соперниками подопечных Льюиса станут Латвия (7 и 8 апреля на выезде, 19:00 и 17:00), Германия (14 и 15 апреля, место проведения Жлобин и Бобруйск — 19:15 и 17:30), Швеция (21 и 22 апреля, Гродно — 19:00 и 17:00) и Франция (30 апреля и 1 мая на выезде).