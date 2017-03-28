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Зарплаты в феврале: только в трех районах получали больше 400 долларов

29.03.2017 18:49 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов продолжает падать второй месяц подряд. В феврале она составила почти 717 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки белорусов отличаются по районам.


Меньше всего по-прежнему получают в Шарковщинском районе (416,1 рубля). Это на 3,7 рубля меньше, чем в январе.

В топ-10 зарплатных аутсайдеров также попали Бешенковичский (450,4 рубля), Мстиславский (461,3 рубля), Миорский (461,8 рубля), Сенненский (463,8 рубля), Кормянский (467,7 рубля), Свислочский (467,7 рубля), Лоевский (468,5 рубля), Лиозненский (468,7 рубля) и Вороновский (469,1 рубля).

Ни в одном из десяти самых бедных районов февральская зарплата не превысила 245 долларов. В прошлом месяце получки выросли только в двух районах из число 10-ти малообеспеченных — в Миорском (+4,8 рубля) и Лиозненском (+0,9 рубля).

При этом февральской зарплатой больше 400 долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка могли похвастаться только жители трех районов — Солигорского (1 027,1 рубля), Минского (866,3 рубля) и Дзержинского (775 рублей). Больше 400 долларов получали также жители Минска, Жодино и Новополоцка. При этом в Солигорском районе, который в прошлом месяце лидировал по уровню зарплат, получали на 6,9 рубля больше, чем в столице.

Из 10-ти самых богатых районов в феврале зарплаты выросли только в двух — Дзержинском (+23,6 рубля) и Логойском (+4,3 рубля).

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Теги: Минск
 
 
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