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Андрей Скабелка стал главным тренером "Авангарда"

29.03.2017 19:14 — Разное | Tut.by  
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Главным тренером омского «Авангарда» назначен белорусский специалист Андрей Скабелка, с которым заключен долгосрочный договор.


Андрей Скабелка. Фото: hctorpedo.ru

«Скабелка — один из самых перспективных тренеров КХЛ последних лет. С новосибирской «Сибирью» в 2015 году тренер вышел в финал Восточной конференции и завоевал по итогам сезона бронзовую медаль. Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что ранее Скабелка возглавля «Гомель», «Сибирь» и сборную Беларуси.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главным тренером омского "Авангарда" назначен белорусский специалист Андрей Скабелка, с которым заключен долгосрочный договор.

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