Главным тренером омского «Авангарда» назначен белорусский специалист Андрей Скабелка, с которым заключен долгосрочный договор.



Андрей Скабелка. Фото: hctorpedo.ru

«Скабелка — один из самых перспективных тренеров КХЛ последних лет. С новосибирской «Сибирью» в 2015 году тренер вышел в финал Восточной конференции и завоевал по итогам сезона бронзовую медаль. Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что ранее Скабелка возглавля «Гомель», «Сибирь» и сборную Беларуси.