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"Неман" выиграл третий подряд матч финальной серии у "Юности"

29.03.2017 21:30 — Разное | Tut.by  
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Гродненский «Неман» вновь обыграл минскую «Юность» в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).


Фото: vk.com/hcjunost

Счет гродненцы открыли за две секунды до конца первого периода, когда Глеб Клименко завершил быструю контратаку хозяев. Вторую и последнюю шайбу в матче на 25-й минуте забросил Сергей Малявко.

Лучшими игроками встречи были названы вратари Виталий Трус и Дмитрий Мильчаков, а также ассистировавший Малявко защитник «Немана» Алексей Бадун.

«Неман» лидирует в серии до четырех побед со счетом 3:0. Следующая игра пройдет 30 марта в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский "Неман" вновь обыграл минскую "Юность" в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

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