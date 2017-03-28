



Социальный фонд "Добра" будет создан в Беларуси. Об этом сообщил журналистам глава конкурса Social Weekend Александр Скрабовский перед презентацией "Новый этап развития инициативы ООН Глобальный договор в Беларуси".

Как пояснил Александр Скрабовский, документы для регистрации фонда поданы на прошлой неделе. "Участники фонда - это бизнес, некоммерческие организации, которые будут развивать в Беларуси социальные инициативы, придерживаться принципов Глобального договора и вести свою деятельность с учетом Целей устойчивого развития ООН", - добавил он, передает БЕЛТА .

На базе фонда Локальная сеть Глобального договора будет осуществлять администрирование и продвижение инициативы ООН, развивать международное сотрудничество, а также тестировать социальные технологии, запускать новые проекты с учетом принципов корпоративной социальной ответственности, анализировать их эффективность и возможности масштабирования.

Такой подход позволит участникам Локальной сети активизировать деятельность самой организации, оценивать результативность своих практик. Также в планах фонда - учредить специальную премию для социально ответственного бизнеса.

"Создание фонда "Добра" будет способствовать объединению усилий социально ответственных компаний и организаций на единой платформе и придаст новый импульс внедрению принципов корпоративной социальной ответственности", - резюмировал Александр Скрабовский.

Идея Глобального договора была выдвинута ООН в 1999 году. Главная задача этой инициативы заключается в развитии принципов социальной ответственности бизнеса и соблюдении его представителями десяти основополагающих принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Сегодня к Глобальному договору присоединились более 12 тыс. организаций, тем самым подтвердив свою готовность внедрять постулаты социальной ответственностью в бизнес-практику.