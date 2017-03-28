﻿ Питерский СКА стал первым финалистом Кубка Гагарина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Питерский СКА стал первым финалистом Кубка Гагарина

29.03.2017 21:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первым финалистом Кубка Гагарина стал питерский СКА, в четвертый раз подряд обыгравший ярославский «Локомотив».


Фото: sport.business-gazeta.ru

На этот раз армейцы выиграли в Ярославле со счетом 2:1. На голы Динара Хафизуллина и Антона Белова «Локомотив» ответил шайбой Алексея Кадейкина.

СКА одержал победу в серии — 4:0. В финале Восточной конференции магнитогорский «Металлург» выигрывает у казанского «Ак Барса» 3:0.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первым финалистом Кубка Гагарина стал питерский СКА в четврертвый раз подряд обыгравший ярославский "Локомотив".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Неман" выиграл третий подряд матч финальной серии у "Юности"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика