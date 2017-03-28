Первым финалистом Кубка Гагарина стал питерский СКА, в четвертый раз подряд обыгравший ярославский «Локомотив».



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На этот раз армейцы выиграли в Ярославле со счетом 2:1. На голы Динара Хафизуллина и Антона Белова «Локомотив» ответил шайбой Алексея Кадейкина.

СКА одержал победу в серии — 4:0. В финале Восточной конференции магнитогорский «Металлург» выигрывает у казанского «Ак Барса» 3:0.