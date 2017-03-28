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Международный аэропорт в Португалии получил имя Роналду

29.03.2017 22:07 — Разное | Ежедневник  
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Международный аэропорт в Португалии получил имя Роналду

Имя бомбардира "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду было присвоено аэропорту на родине футболиста.

Международный аэропорт Фуншала на острове Мадейра был официально переименован в "Аэропорт Мадейры имени Криштиану Роналду", сообщает ВВС.

"Я счастлив и чувствую, что мне оказали честь. Знаю, что некоторые люди не согласны с этой идеей, но мы свободны, живем в демократическом государстве, и все имеют право выражать свое мнение. Знаю, какая на мне лежит ответственность. Я всегда стараюсь возвеличивать Португалию и Мадейру со страстью и самоотверженностью", - сказал Роналду, который присутствовал на церемонии. 

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру  — португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года — за его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Считается одним из лучших футболистов современности. Официально признан ПФФ лучшим игроком в истории португальского футбола.

 
 
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Имя бомбардира "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду было присвоено аэропорту на родине футболиста.

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