

ABS (антиблокировочная система торможения) — система сохранения контроля над автомобилем при экстренном торможении, благодаря отсутствию законченной фиксации колес. Абсолютная блокировка колес оказывает только негативный эффект, следует производить постепенную остановку. Самостоятельно добиться результата сложно, поэтому ремонт ABS должен производиться своевременно. Причина в том, что, уходя в юз, автомобиль теряет устойчивость, тормозной путь увеличивается.

В некоторых ситуациях торможение занимает более продолжительный путь, что важно, когда уровень движения на дороге высокий. Трение покоя (при вращении колес) более эффективное, но постоянный сброс педали тормоза для контроля торможения оставляет место для человеческого фактора.





Обязательный ли блок ABS?

ABS считается элементом обеспечения активной безопасности, в экстремальных ситуациях может спасти жизни пассажиров. Соответственно, если блок отсутствует, увеличивается риск попадания в аварийные ситуации с печальным исходом.

Без блока ABS автомобиль пригоден к использованию и его отсутствие не всегда заметно. На сколько вы цените свою жизнь и жизнь пассажиров? Этот фактор и считается ключевым, поэтому ремонт ABS обязателен.

Нужно ли отключать ABS?





Не секрет, что в городских реалиях система ABS не всегда проявляет себя позитивно. Увеличение тормозного пути учитывается заранее. Некоторые владельцы автомобилей полностью отказываются от технологии, считая ее бесполезной. Несмотря на недостатки, присутствуют множественные преимущества в маневренности, особенно при плохом сцеплении с дорогой.

Отключить ABS реально, но выполняется процедура на свой страх и риск. Доступный вариант заключается в обесточивании блока: необходимо вынуть предохранитель ABS.

Почему загорается лампочка ABS?





В нормальном состоянии после зажигания включается подсветка и система, проверив, что все в порядке, выключается. Если не происходит выключение индикатора, это свидетельствует о проблеме, где антиблокировочная система подверглась деструктивному влиянию.

Это тревожный сигнал, который свидетельствует о сбое в системе торможения. Получается, что в экстренной ситуации помощи ждать неоткуда. Предварительно озаботившись «здоровьем» автомобиля, он, в свое время, позаботится о вас.

Почему ABS трещит зимой?





Зимой у ABS может наблюдаться хруст, в большинстве случаев он не слышен, но, бывает, создается значительный уровень шума. Иногда даже отдает в педаль тормоза определенная вибрация.

Такое состояние является ненормальным и требует ремонта, регулировки ABS. Причин для подобного поведения может быть много: выход из строя датчика на колесе, неодновременное торможение колес и т.д. Самостоятельно перебирать все варианты сложно, лучше обратиться к специалистам.

Базовый ремонт ABS





Ремонт ABS самостоятельно выполняется, разве что, при проверке исправности предохранителя и лампочки. Датчики находятся на ступице, колесе и т.д., вероятно, они вышли из строя или блок сломался.

Иногда причина механическая, отключен индикатор при смене колодок, ступицы, затем его не подключили. Расположение датчиков отличается в зависимости от модели автомобиля, здесь уже ремонт ABS осуществляется мастером.

Где отремонтировать блок ABS в Минске?





Когда есть проблема, она требует устранения. В отдельных случаях возможно самостоятельно определить неисправность. Обычно ремонт ABS производит специалист, который откалибрует все необходимые параметры и проверит работоспособность системы торможения. СТО каталога TAM.BY выполнят ремонт ABS, устранив деструктивные влияния на автомобиль.