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Президент Ливана на саммите в Иордании зацепился за ковер и упал
29.03.2017 21:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Ливана упал на пол лицом вниз перед совместным фото лидеров арабских стран на саммите Лиги арабских государств, который открылся в Иордании.
С мероприятия велась прямая трансляция: на кадрах видно, как перед подготовкой к фотографированию Мишель Аун неожиданно падает. При этом режиссеры быстро сменили план, и уже через минуту Аун уже стоял в ряду коллег. Спустя несколько часов ливанский лидер выступил с речью.
Двадцать восьмой саммит в этом году проходит в Иордании, в нем принимают участие 18 глав государств — членов организации.
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Несмотря на курьезное падение, глава Ливана смог выступить с речью на саммите. Смотрите на видео, как оступился перед фотографированием 82-летний Мишель Аун.
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