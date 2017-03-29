Президент Ливана упал на пол лицом вниз перед совместным фото лидеров арабских стран на саммите Лиги арабских государств, который открылся в Иордании.

С мероприятия велась прямая трансляция: на кадрах видно, как перед подготовкой к фотографированию Мишель Аун неожиданно падает. При этом режиссеры быстро сменили план, и уже через минуту Аун уже стоял в ряду коллег. Спустя несколько часов ливанский лидер выступил с речью.

Двадцать восьмой саммит в этом году проходит в Иордании, в нем принимают участие 18 глав государств — членов организации.