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Видеофакт: тигрица ухаживает за детенышами в сафари-парке Крыма

29.03.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тигрята стали первым потомством амурских тигров Фроси и Феликса. Сотрудники парка отмечают, что тигрица никого не подпускает к малышам и самостоятельно их выкармливает. Это, по мнению специалистов, у живущих в неволе тигров встречается не так уж часто.

Видеофакт: тигрица ухаживает за детенышами в сафари-парке Крыма
© CCTV+
Видеофакт: как худеют располневшие в зоопарке амурские тигры

Посетителям парка тигрят покажут только в ближайшие две недели, когда у них откроются глаза.

Амурские тигры являются одними из редчайших хищников планеты и занесены в Красную книгу. Приблизительное количество амурских тигров в России — около 500 особей.

 
 
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Три амурских тигренка родились в крымском сафари-парке "Тайган". Смотрите на видео, как тигрица ухаживает за своими детенышами.

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