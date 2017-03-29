Тигрята стали первым потомством амурских тигров Фроси и Феликса. Сотрудники парка отмечают, что тигрица никого не подпускает к малышам и самостоятельно их выкармливает. Это, по мнению специалистов, у живущих в неволе тигров встречается не так уж часто.

Посетителям парка тигрят покажут только в ближайшие две недели, когда у них откроются глаза.

Амурские тигры являются одними из редчайших хищников планеты и занесены в Красную книгу. Приблизительное количество амурских тигров в России — около 500 особей.