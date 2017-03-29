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Зарплаты остановили падение. Дно пройдено?

30.03.2017 00:40 — Разное | Ежедневник  
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Зарплаты остановили падение. Дно пройдено?

Эксперты Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC отметили скромный рост зарплат, но завершился ли этап падения реальных доходов белорусов?

Процессы, происходящие в социальной сфере, оказались затронуты в очередном выпуске обзора белорусской экономики за IV квартал 2016 года, который на текущей неделе выпустил  BEROC.

Как отмечается в обзоре, показатели занятости и количества новых рабочих мест в 4 квартале продолжили сокращаться. Величина уровня безработицы за 2016 год – 5.8% (значение по методологии МОТ впервые было опубликовано Белстатом). В целом эти показатели свидетельствуют о сохраняющейся напряженности на рынке труда , считают эксперты.

«После 3 лет снижения показатель реальной заработной платы впервые продемонстрировал скромный рост. Это может свидетельствовать о достижении дна в уровне реальной зарплаты. Факторами этого могли стать масштабное снижение занятости и удельных издержек на труд. Однако сохраняющийся потенциал структурного спада оставляет сомнения в завершении этапа снижения реальных доходов. Кроме того, заявленная властями вначале 2017 года нацеленность на поддержание уровня занятости может стать дополнительным фактором возврата на траекторию снижения реальной зарплаты», - отметили аналитики BEROC.

Стоит отметить, что как свидетельствуют данные статистического сборника «Беларусь в цифрах-2017»,  в 2016 году реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с 2015 годом сократились на 92,7%, реальные зарплаты – на 96%, реальный размер назначенных пенсий на конец года) – на 95,7%.  

 
 
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Эксперты Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC отметили скромный рост зарплат, но завершился ли этап падения реальных...

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