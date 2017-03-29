



Минфин подготовил ряд изменений в законодательство для рынка страхования. Ожидается, что нововведения помогут создать инфраструктуру страхования, а улучшение условий привлечет в отрасль новых игроков, в том числе с иностранным капиталом.

Как рассказал журналистам начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко, ведомство совместно со страховым сообществом подготовили ряд изменений в законодательство, которые, по их мнению, будут способствовать дальнейшему развитию данного сегмента в стране.

Так, в частности, планируется отменить условия по несению затрат страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительного пенсионного страхования только в случае их заключения с государственной страховой организацией. Также планируется снять запрет на заключение госорганами и юридическими лицами договоров страхования только с государственными страховыми организациями.

Кроме этого, страховщикам жизни предоставят право осуществлять весь комплекс видов страхования, направленных на защиту жизни и страхования.

Данные нововведения планируется реализовать уже в этом году. Что касается каких-то конкретных результатов от принятых мер, их, по оценке Минфина, стоит ожидать не ранее конца 2018 – начала 2019 годов.

Стоит отметить, что целью вышеназванных изменений является создание инфраструктуры страхования, а также привлекательных условий для появления на рынке страхования новых игроков.

Как отметила генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова, данных изменений ждет как страховое сообщество, так и сам рынок. По ее словам, введение новшеств может поспособствовать тому, что в Беларусь придут иностранные страховые компании, которые уже сегодня интересуются данными поправками в законодательство.

При этом она обратила внимание, что изменения полноценно сработают не раньше, чем через два-три года.

В целом, как было отмечено экспертами, страховой рынок по итогам 2016 года показал положительную динамику развития. Общая сумма взносов по всем видам страхования выросла на 20 процентов и приблизилась к 1 млн рублей. Наиболее высокую динамику развития продемонстрировал рынок страхования жизни. Здесь объем взносов увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза и достиг 9% в общем страховом портфеле. Это наибольшая доля за все годы существования страхового рынка в общем объеме поступлений.