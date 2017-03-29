В 2015—2016 годах ОАО «Полесьестрой» выполняло отдельные функции заказчика по двум объектам долевого строительства жилья в Мозыре не имея аттестата соответствия Минстройархитектуры, в результате чего незаконно получило доход в сумме более 900 тыс. рублей, сообщает Комитет госконтроля Гомельской области.

На момент проведения проверки КГК предприятие области не возместило в бюджет затраты на создание объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры при долевом строительстве жилья. Вред, причиненный государству, оценен более чем в 380 тыс. рублей.

При строительстве жилого дома в Житковичах не по назначению «Полесьестрой» использовало поступившие на счет 213 тыс. рублей. Аналогично, за счет средств, предназначенных на оплату строительно-монтажных работ по бюджетным объектам в Мозыре, Петрикове и г. п. Октябрьский, на не предусмотренные договорами-подряда цели направлено более 150 тыс. рублей.

В нарушение строительных норм и правил общество с декабря 2015 года по март 2016 года осуществляло строительство жилого дома в Мозыре из некачественного керамического камня, закупка которого осуществлялась ОАО в нарушение законодательства без проведения процедур закупок. В результате по заключению научно-исследовательской лаборатории дальнейшее строительство данного жилого дома признано нецелесообразным. Реальный ущерб от монтажа и демонтажа уже построенных с первого по четвертый этаж наружных и внутренних стен составил почти 400 тыс. рублей.

В итоге, нецелевое использование средств заказчиков строительства объектов, расходование их на ремонт административного здания, закупку дорогостоящей мебели и служебного авто и другие необоснованные траты привели к задолженности более чем на шесть миллионов рублей. В том числе перед субподрядчиками за выполненные строительно-монтажные работы почти на два миллиона рублей.

ОАО «Полесьестрой» — одно из крупнейших строительных предприятий Гомельской области, выполняющее функции генподрядчика по строительству в семи районах региона жилых домов, объектов социальной сферы, строительства и реконструкции молочно-товарных ферм, а также при реализации инвестиционных проектов на ОАО «Мозырский НПЗ» и других промышленных и перерабатывающих предприятиях.