За несколько дней до официального анонса Galaxy S8 и Galaxy S8+ компания Samsung раздала предсерийные образцы смартфонов журналистам западных хай-тек ресурсов, чтобы те составили первые впечатления о гаджетах. Мы собрали их реакции в один материал.





Пожалуй, не было ресурса, который бы не упомянул в своем материале незавидную судьбу Galaxy Note 7. Практически все написали, что у Samsung просто нет права на ошибку, и корейская компания «должна была доказать, что может создавать безупречные смартфоны». И в целом впечатления от Galaxy S8 и Galaxy S8+ у всех были положительными.

«Произведения искусства»

В engadget отметили , что все многочисленные «утечки» дизайна смартфона не передают то, как здорово он лежит в руке, тактильные ощущения от устройства и качество его сборки.

Обозреватели также упомянули, что его форма очень напоминает тот самый Galaxy Note 7 — за счет закругленной фронтальной части и такого же закругления задней стенки. При этом Galaxy S8 стал еще более «круглым».





В engadget сравнили Galaxy S8 с LG G6, у которого такой же вытянутый экран на всю фронтальную панель: «Но если LG G6 напоминает кусок каменной плиты, то Galaxy S8 — это отполированный речной камушек».

Обозреватель отметил, что даже большой Galaxy S8+ комфортно держать в руке и легко прятать в кармане: «Это самый удобный большой смартфон, которым я когда-либо пользовался».





В sammobile также отметили то, как комфортно большие смартфоны лежат в руке. Кроме того, журналистам понравилось, что на фронтальной панели отсутствуют какие-либо надписи и логотипы: «Независимо от цвета смартфона, фронтальная панель черная, и всё вместе это выглядит здорово». Издание также назвало оба смартфона «произведениями искусства».





Безрамочный дисплей и отсутствие кнопки "Домой"

Безрамочный дисплей (в Samsung его назвали «Infinity Display», или «безграничный» дисплей) — это то, на что сразу обращаешь внимание, считают в phoneArena: «Изогнутые Super AMOLED-панели в Galaxy S8 не похожи ни на что в мире смартфонов, и престижность обладания гаджетом, который не выглядит, как все остальные, определенно положительно скажется на продажах».





В The Verge заметили , что задняя стеклянная поверхность собирает отпечатки пальцев, однако это не выглядит так заметно, как, например, у LG G6.





Отсутствие физической кнопки «Домой» обозреватели не назвали большим минусом. Тем более, что нижняя часть дисплея чувствительна к нажатию, и длительный тап на нее вернет вас на главный экран из любого приложения. А вот сканер отпечатков пальцев, переехавший на заднюю часть, это не самое лучшее новшество.





Разблокировка лицом

Зато здесь появился сканер радужной оболочки глаза и система распознавания лиц (и это не одно и тоже). Сканер радужки — очень надежная защита, однако для разблокировки требуется чуть больше времени, и необходимо приближать глаз к датчику.

Распознавание лица — это менее защищенный способ разблокировки, зато быстрый и очень удобный. В The Verge отметили, что эта система срабатывает безошибочно и очень быстро, даже если вы держите гаджет на вытянутой руке. Впрочем, обозреватель посетовал, что не взял на тест свою фотографию, чтобы попытаться обмануть датчик.





Хорошие камеры и отсутствие стереозвука

Основную камеру как следует никто не тестировал (из-за сырости прошивки), однако было отмечено, что качество 12-мегапиксельного модуля выросло за счет более продвинутых алгоритмов съемки и обработки кадров.





Например, каждый раз камера делает сразу 3 снимка, и затем «склеивает» их в один очень хороший. К плюсам отнесли и то, что камера теперь не выпирает из корпуса, а ее скорость работы выше, чем у Galaxy S7.

Фронталка тоже стала лучше — здесь и выросшее разрешение (с 5 до 8 Мп), и широкоугольная съемка, и автофокус, и куча забавных «живых» фильтров а-ля MSQRD.





А вот звук оказался в каком-то смысле разочарованием. Журналисты отметили, что продвинутые наушники AKG, входящие в комплект, не дают достаточно басов, а в самом смартфоне отсутствуют стереодинамики. Впрочем, в какой-то мере это компенсирует чистый и громкий звук единственного динамика.

Bixby везде

«Умный» помощник Bixby — это не совсем Siri. Кроме голосового управления смартфоном, он обучается вашему стилю использования гаджета. Например, если вы ежедневно совершаете звонок определенному абоненту, он, скорее всего, начнет напоминать вам сделать это. И всё в таком духе.





Кроме того, Bixby взаимодействует с окружающей реальностью с помощью камеры. Например, помощник расскажет кратко об авторе книжки на витрине магазина, а также поможет заказать в Amazon часы, как на руке у попутчика в метро.

Интересно, что Bixby обозреватели не назвали «киллер-фичей» смартфона и не впечатлились его возможностями. В The Verge вообще посчитали, что пользователи будут искать возможность переназначить на выделенную для Bixby физическую кнопку какую-нибудь другую, более полезную функцию.

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