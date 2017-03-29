Накануне празднования юбилея легендарный балетмейстер рассказал ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову о личном ощущении времени, отношении к современным событиям и некоторых творческих проектах.

"В детстве мне казалось, так медленно тянется время. А сейчас простом мелькает день за днем, и как-то неожиданно подошел этот юбилей. У меня внутреннее самочувствие намного моложе. И я хочу еще творить", — поделился ощущениями Елизарьев.

Говоря о современных событиях, балетмейстер отметил, что ощущение происходящего вокруг к нему приходит не сразу, а в результате какого-то периода времени — спустя неделю, две или три, поскольку появляется очень много "фейков", однодневок и пустышек. И понимание того, что из них правда, выкристализовывается не сразу.

Как ранее сообщал Sputnik, впервые после 7-летнего перерыва бывший худрук и директор Большого театра осенью вернется на родную сцену, чтобы представить публике новую редакцию знаменитого балета "Спартак", основные репетиции начнутся в середине сентября.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Группа "Палац" празднует сразу два юбилея

"Есть у меня несколько спектаклей. Но, к сожалению, я их не готовлю для нашего Большого театра, потому что от Большого театра нет предложений. Если будут предложения от нашего театра, я, конечно, займусь и этим тоже", — сообщил Елизарьев.

Знаменитый балетмейстер также рассказал о том, что много раз в жизни ошибался, когда раскрывал свои творческие планы заранее, и кто-то эти темы перехватывал. По убеждению Елизарьева, опубликовывать свои планы есть смысл тогда, когда уже "ввяжешься в конкретную работу".

Говоря о переделках "Спартака", хореограф отметил, что некоторые сцены балета в этом особенно нуждаются. И это не только технические моменты, но и иное творческое видение.

"Я это спектакль поставил в 1982 году. Спектакль прожил большую жизнь в Минске и за рубежом, сотни раз показывался и поэтому несколько затерся мизансценами. Где-то появилась чужая хореография, кто-то притрагивался без меня к спектаклю. Нужно вернуть спектакль, во-первых, к оригиналу, а во-вторых, этот спектакль должен дышать сегодняшним днем", — убежден Елизарьев.

Балетмейстер признал, что ему больно наблюдать за тем, как его спектакль трансформируется другими людьми.

"Спектакль ставится и первые его показы идут на очень точные индивидуальности, которые ты выбираешь. А впоследствии в спектакль приходят уже новые исполнители, которые получают эту хореографию не их первых, не из моих рук, а из рук репетиторов или из рук артистов, которые передают свои партии. Они не учитывают индивидуальность, просто передают текст. В спектакле мало того, чтобы танцевали точный текст", — сказал балетмейстер.

По мнению Елизарьева, в спектакле должна присутствовать личность исполнителя и понимание того, что он делает. Поэтому балетмейстер намерен ввести в постановку молодежь, которая могла бы продолжить жизнь этого спектакля.

Полную версию беседы с легендарным белорусским балетмейстером, народным артистом СССР Валетином Ельзарьевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.