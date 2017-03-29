﻿ Елизарьев: кроме "Спартака", предложений от нашего театра у меня нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елизарьев: кроме "Спартака", предложений от нашего театра у меня нет

30.03.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Накануне празднования юбилея легендарный балетмейстер рассказал ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову о личном ощущении времени, отношении к современным событиям и некоторых творческих проектах.

"В детстве мне казалось, так медленно тянется время. А сейчас простом мелькает день за днем, и как-то неожиданно подошел этот юбилей. У меня внутреннее самочувствие намного моложе. И я хочу еще творить", — поделился ощущениями Елизарьев. 

Говоря о современных событиях, балетмейстер отметил, что ощущение происходящего вокруг к нему приходит не сразу, а в результате какого-то периода времени — спустя неделю, две или три, поскольку появляется очень много "фейков", однодневок и пустышек. И понимание того,  что из них правда, выкристализовывается не сразу.

Как ранее сообщал Sputnik, впервые после 7-летнего перерыва бывший худрук и директор Большого театра осенью вернется на родную сцену, чтобы представить публике новую редакцию знаменитого балета "Спартак", основные репетиции начнутся в середине сентября.

Елизарьев: кроме "Спартака", предложений от нашего театра у меня нет
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Группа "Палац" празднует сразу два юбилея

"Есть у меня несколько спектаклей. Но, к сожалению, я их не готовлю для нашего Большого театра, потому что от Большого театра нет предложений. Если будут предложения от нашего театра, я, конечно, займусь и этим тоже", — сообщил Елизарьев.

Знаменитый балетмейстер также рассказал о том, что много раз в жизни ошибался, когда раскрывал свои творческие планы заранее, и кто-то эти темы перехватывал. По убеждению Елизарьева, опубликовывать свои планы есть смысл тогда, когда уже "ввяжешься в конкретную работу".

Говоря о переделках "Спартака", хореограф отметил, что некоторые сцены балета в этом особенно нуждаются. И это не только технические моменты, но и иное творческое видение.

"Я это спектакль поставил в 1982 году. Спектакль прожил большую жизнь в Минске и за рубежом, сотни раз показывался и поэтому несколько затерся мизансценами. Где-то появилась чужая хореография, кто-то притрагивался без меня к спектаклю. Нужно вернуть спектакль, во-первых, к оригиналу, а во-вторых, этот спектакль должен дышать сегодняшним днем", — убежден Елизарьев.

Балетмейстер признал, что ему больно наблюдать за тем, как его спектакль трансформируется другими людьми.

"Спектакль ставится и первые его показы идут на очень точные индивидуальности, которые ты выбираешь. А впоследствии в спектакль приходят уже новые исполнители, которые получают эту хореографию не их первых, не из моих рук, а из рук репетиторов или из рук артистов, которые передают свои партии. Они не учитывают индивидуальность, просто передают текст. В спектакле мало того, чтобы танцевали точный текст", — сказал балетмейстер.

По мнению Елизарьева, в спектакле должна присутствовать личность исполнителя и понимание того, что он делает. Поэтому балетмейстер намерен ввести в постановку молодежь, которая могла бы продолжить жизнь этого спектакля.

Полную версию беседы с легендарным белорусским балетмейстером, народным артистом СССР Валетином Ельзарьевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прославленный белорусский хореограф, народный артист СССР Валентин Ельзарьев 30 октября отметит 70-летний юбилей, к этому событию в Большом театре Беларуси...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чем понравились и чем не понравились новые Samsung Galaxy S8: кратко о главном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика