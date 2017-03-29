Встреча представителей городов-побратимов Беларуси и России пройдет 30 и 31 марта в Могилеве. В областной центр съедутся около 150 представителей городов-побратимов двух государств и гостей из стран СНГ.

"Это взаимодействие создано для того, чтобы наши люди жили лучше", — пояснил Батура смысл связей между городами-побратимами и добавил, что сотрудничество всегда развивается не только в экономике, но и в культуре, спорте, образовании.



© Sputnik / Роман Шантар. Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ пройдет в августе

Гость пресс-центра Sputnik отметил, что всегда к диалогу и встречам по линии городов-побратимов призывают первых лиц региона, "ведь от них зависит реализация договоренностей".

"Или вот сейчас активно говорят про молоко, мясо, Россельхознадзор… А в Подольске в магазинах — продукция Борисовского молочного комбината, благодаря личным договоренностям руководителей регионов", — привел пример Батура.

Важный элемент сотрудничества между городами-побратимами — ярмарки в "родных" городах. Кроме того, активно организовывают тематические дворы, обмениваются культурными делегациями и узнают больше друг о друге. Как отметил Батура, на этой неделе будут объявлены новые "пары" городов-побратимов Беларуси и России.

Представитель Исполкома СНГ добавила, что подобная интенсивная работа продолжается не только между белорусскими и российскими городами, но и по линии Содружества. Она отметила, что благодаря этому государства узнают больше друг о друге и укрепляют свои связи.

"Наши города находят много общего и интересующего друг друга", — заверила Ковалева.

Смотрите полное видео пресс-конференции в МПЦ Sputnik Беларусь о готовящейся встрече городов-побратимов.