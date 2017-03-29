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Звезда бразильской босановы Фило Машадо выступит в Минске

30.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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В рамках проекта «Международный джаз в Минске», концерт представителя бразильского джаза и обладателя премии Grammy Фило Машадо (Filó Machado) состоится в Большом зале Белгосфилармонии 9 апреля.


Творческая карьера великого джазмена началась в 1978 году, когда он выпустил первый сольный альбом. Гитарист, композитор, вокалист, аранжировщик и перкуссионист, — сегодня Фило Машадо является одним из самых популярных представителей босановы (бразильская музыка, объединившая джаз с байау, самбой и прочими местными ритмами) в мире.

На свет Фило Машадо появился в далеком 1951 году в бразильском штате Сан -Паулу. Любовь к музыке привил отец, который виртуозно играл на 4-струнной бразильской гитаре. Однако обучить сына всем тонкостям нотной грамоты он так и не смог, — скончался, когда мальчику было пять. После чего Фило самостоятельно начал изучать игру на фортепиано и гитаре, посещая концерты, слушая радио и аудиокассеты. Он вспоминает, что подбегал к музыкантам после выступлений и просил поделиться с ним своими знаниями о музыке, после чего бежал домой, чтобы отработать их на практике.

«У меня не было одного наставника, весь мир учил меня музыке».

Фило признается, что поворотным моментом в его карьере стало сотрудничество с великим пианистом Кенни Барроном. Вместе они записали альбом, который в 2001 году получил восторженные отзывы в «Down Beat», «Jazziz», «Jazz Now» и «Rhythm» и других газетах и ​​журналах.

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В 2000-м году альбом Фило «Cantando Um Samba» был номинирован на Grammy, а уже в следующем 2001-м музыкант принял участие в записи всемирно известного юбилейного концерта «Сорок лет босановы», который был удостоен премии Грэмми как лучший альбом латино-джаза.

На концерте 9 апреля будут представлены композиции из его последних сольных альбомов «Ubida» и «Salve America», а также совместных творческих проектов: «Tom Brasileiro», записанного с исполнительницей Чибеле Кодонхо, представляет оригинальный вариант оммаж-классики босановы Антонио Карлоса Жобима и «Brazil Connection» — в сотворчестве с японским басистом Тецуо Сакураи.

Справки по тел.: +375 17 331 16 17

Билеты от 7 до 60р.

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Теги: Минск
 
 
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Кконцерт представителя бразильского джаза и обладателя премии Grammy Фило Машадо состоится в Большом зале Белгосфилармонии 9 апреля.

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