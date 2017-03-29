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В EPAM сообщили о кадровых переменах в топ-менеджменте

30.03.2017 09:21 — Разное | Ежедневник  
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В EPAM сообщили о кадровых переменах в топ-менеджменте

фото: dev.by

ИТ-компания с белорусскими корнями EPAM Systems объявила о кадровых переменах в топ-менеджменте. В частности, вместо Энтони Конте пост главного финансового директора (CFO) займет Джейсон Петерсон.

Смена произойдет плавно. Фактически Петерсон присоединится к команде уже 5 апреля, однако официальная дата его вступления в должность – 10 мая. Конте продолжит консультировать нового CFO по различным вопросам вплоть до 10 августа, пишет Myfin.by.

Как сообщается в пресс-релизе EPAM Systems, нынешний финдиректор уже заявлял ранее, что хочет покинуть компанию. Руководитель предприятия Аркадий Добкин выразил Энтони Конте благодарность за успешную 10-летнюю работу.

Джейсон Петерсон переходит в EPAM из Cognizant Technology Solutions. Еще ранее он работал в Emerging Business Accelerator, E&C Medical Intelligence, ATI Technologies, Philips Semiconductors и Hewlett-Packard.

 
 
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ИТ-компания с белорусскими корнями EPAM Systems объявила о кадровых переменах в топ-менеджменте. В частности, вместо Энтони Конте пост главного финансового директора...

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