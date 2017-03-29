﻿ Модели-oversize, строгие платья, легкомысленные оборки: тренды сезона на Неделе моды в Париже. 21.by
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Модели-oversize, строгие платья, легкомысленные оборки: тренды сезона на Неделе моды в Париже

30.03.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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Новый колумнист LADY — Ольга Маликова, стилист с мировым именем, путешественница и интересный рассказчик. В своих материалах Ольга будет говорить о том, что увлекает всех нас: новых странах, интересных людях и, конечно же, о её величестве моде!

Ольга Маликова:

— Я женщина, которая больше всего на свете любит путешествия. Это моя страсть и мой осознанный выбор познания окружающей реальности. Я питаю добрую слабость к моде и современному искусству, которые занимают важное место в моей жизни. К счастью, мой личный стиль и характер внешнего самовыражения уже сформированы, однако это не меняет того, что я продолжаю совершенствовать и дополнять свой образ.

Сегодня я чувствую необходимость делиться с окружающими всем тем, что дарит мне жизнь. Я хочу разделить с вами свои путешествия, свои интересы, свои впечатления и информацию, доступ к которой я имею. Надеюсь, наше с вами совместное путешествие по реальному миру и интернет-пространству, будет увлекательным способом каждый день узнавать что-то новое и полезное.

Суета и впечатления после Парижской недели моды сезона осень-зима — 2017 немного утихли, а значит, можно подвести итоги и сделать общий обзор коллекций и трендов будущего сезона.

Очень многие дизайнеры демонстрируют тенденцию возвращения к oversize-моделям. Несмотря на то, что до осени еще далеко, я бы советовала модникам «держать ухо востро» и уже позаботиться о новом гардеробе!

Отдельного внимания достойна тема брючных костюмов и строгих платьев. Причем они очень гармонично уживаются с легкомысленными оборками и бельевым стилем, который уже несколько лет переходит из сезона в сезон. Очевидной тенденцией остается асимметрия.

Что касается цветовой гаммы — здесь каждый дизайнер в основном верен собственным предпочтениям, хотя общая тенденция к темным тонам все же прослеживается.

Дизайнер из Дании Anne Sofie Madsen создает моду из несчетного количества тканей и материалов, умело собирая их вместе в окончательное сложное творение.






Anton Belinskiy в этом году стал частью международной креативной платформы One Day Project, которая в этом сезоне представляет украинских дизайнеров. Модели этого сезона — это идеальная униформа для молодого поколения. Презентация прошла в виде перформанса, где все модели выстраивались в ожидании своей очереди возле пункта обмена валют.




Manish Arora — индийский John Galliano. Совершенно уникальная коллекция, выполненная в свойственной ему манере. Но, как видите, он очень гармонично сочетает западные формы и силуэты с индийским и племенным традиционным искусством.





Осенне-зимняя коллекция одного из самых влиятельных дизайнеров обуви Nicholas Kirkwood заметно отличается от остальных преобладанием монохромной цветовой палитры. Но в то же время его неповторимый стиль узнается в каждой модели.






Снова и снова талантливый дизайнер Pascal Millet демонстрирует свое видение французской элегантности. Это квинтэссенция роскоши: коктейльные и вечерние платья, современные материалы в сочетании с элегантными образами становятся культовыми.





Новая коллекция от Fatima Lopes — это простая, насыщенная и глубокая цветовая палитра: черный, немного белого, оттенки серого и бордового, безоговорочно самого популярного цвета этого сезона.

Впрочем, лучше один раз увидеть все это своими глазами!

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Бисер, бархат, струящиеся, легкие платья с цветочным принтом — это John Galliano сезона осень-зима — 2017. В этом сезоне дизайнер Gaytten продвигает особую женственность и чувственность.




 
Теги: Курсы валют
 
 
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Суета и впечатления после Парижской недели моды сезона осень-зима - 2017 немного утихли, а значит, можно подвести итоги и сделать общий обзор коллекций и трендов...

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