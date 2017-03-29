

фото: Reuters

Власти Польши не скрывают сильного недовольства переизбранием Дональда Туска на пост председателя Евросовета. В Варшаве его обвиняют в предательстве национальных интересов.

Ярослав Качиньский, лидер правящей в Польше национал-консервативной партии «Закон и справедливость» (ЗиС), несколько месяцев подряд твердил: если председатель Европейского совета, либерал Дональд Туск останется на своем посту на второй срок, то у Евросоюза возникнут большие проблемы. Польские СМИ уже месяцами предупреждали о возможном обострении противостояния между обоими политиками.

Однако заявления Качиньского не подействовали на Брюссель, и 9 марта Туска, который с 2007 по 2014 годы возглавлял польское правительство, переизбрали председателем Евросовета. Его кандидатуру поддержали 27 из 28 глав государств и правительств стран ЕС, против выступила лишь премьер-министр Польши Беата Шидло.

В Варшаве переизбрание Туска резко раскритиковали. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выразил сомнение в легитимности голосования. На его взгляд, можно даже говорить о его фальсификации, поскольку у глав государств и правительств спросили, кто против кандидатуры Дональда Туска, но не поинтересовались, кто «за», а кто воздержался. Другие представители польского правительства, впрочем, отмежевались от высказываний главы МИДа.

Туск — государственный изменник?

Намного большую опасность для Туска представляет другое событие: в середине марта министр обороны Польши Антоний Мачеревич обратился в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить действия Туска после крушения самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года. Мачеревич обвиняет Туска в предательстве национальных интересов: по местным законам это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

В частности, Мачеревич утверждает, что правительство Туска допустило серьезные ошибки в ходе расследования авиакатастрофы и пошло на уступки Москве. Как отметил в своем заявлении глава Минобороны, Туск «не выполнил своих обязательств» и фактически передал расследование причин катастрофы российской стороне.

К тому же бывший премьер приложил недостаточно усилий, чтобы обеспечить возвращение обломков самолета и «черных ящиков» из России в Польшу, утверждает Мачеревич. Хотя тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев обещал это сделать до 2011 года, обломки и бортовые самописцы все еще находятся в России.

Сотрудничество с ФСБ и финансовая пирамида

В то же время экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк уже назвал обвинения Антония Мачеревича политически мотивированными. Сформированная ранее Мачеревичем комиссия по расследованию катастрофы под Смоленском, дискредитировала себя и «ничего не установила», подчеркнул Семоняк.

Впрочем, обращение Мачеревича в Генпрокуратуру — далеко не единственная проблема, с которой в ближайшее время может столкнуться дома Дональд Туск. Варшавская прокуратура также вызвала его на допрос в качестве свидетеля по делу бывшего руководства польских спецслужб, принявших решение сотрудничать с российской ФСБ в бытность Туска премьером Польши. Однако в назначенный день — 15 марта — Туск в прокуратуру не явился. Он объяснил это тем, что должен был участвовать в важных мероприятиях в качестве главы Евросовета.

Кроме того, сын Дональда Туска Михал проходит свидетелем по делу об афере Amber Gold, для расследования которой созвана парламентская комиссия. Речь идет о польской компании Amber Gold, которая инвестировала средства в драгоценные металлы, а в 2010 году приобрела авиакомпанию OLT Express, в которой короткое время работал сын Туска. Amber Gold оказалась финансовой пирамидой и в 2012 году объявила себя банкротом.

Впереди — борьба за президентское кресло?

Между тем в польских СМИ уже появились спекуляции о том, будет ли Варшава после предъявления Туску официального обвинения добиваться европейского ордера на его арест. Ведь другие страны ЕС не обязаны выдавать Туска Польше, а как свидетель по другим делам он может давать показания и по видеосвязи.

В то же время очевидно, что в случае принятия Варшавой подобных мер глава Евросовета вряд ли сможет свободно ездить на родину. Кроме того, подобные шаги могут подорвать авторитет ЕС. В самом начале, когда ЗиС только вернулась к власти, Дональд Туск, похоже, недооценивал атаки национал-консерваторов. Теперь же ему впору серьезно обеспокоиться — как за себя, так и за сына.

Но кульминация противостояния еще впереди: по всей видимости, это произойдет не позднее, чем на президентских выборах в 2020 году. Ожидается, что Туск станет ведущим кандидатом от либеральной оппозиции. До тех пор, пишет журнал Newsweek Polska, на ситуацию в стране будут влиять два противоположных процесса: «Динамика дискредитации правительства и динамика установления в стране авторитарного режима».

Как признает издание, столкновение этих процессов неизбежно, «но невозможно предугадать, когда именно оно произойдет и к каким последствиям приведет. А главной загадкой остается то, как в этом случае себя поведут граждане Польши», пишет Deutsche Welle .