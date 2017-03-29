На этой неделе в столичный прокат выходит пятерка блокбастеров, ретроспектива японского кино и кое-что из артхауса. AFISHA.TUT.BY по традиции уверена, что в первом вы разберетесь самостоятельно, а вот два других пункта поясним.

« Любовь и партнерство »

Когда: с 30 марта. Где: «Беларусь». Режиссер: Никита Лаврецкий. О чем кино: о любви и партнерстве.

Почему смотрим: лидер белорусского независимого кино Никита Лаврецкий снял в прошлом году «Любовь и партнерство» — тихую историю про то, из чего состоят человеческие взаимоотношения. И получилось у него невероятно свежо и искренне. Штука в том, что когда снимаешь камуфляжную форму, забываешь про партизанщину и начинаешь всматриваться в современность, тоже может получиться кино (о чем еще, вполне возможно, не в курсе «Беларусьфильм»).

Что пишут критики:

«Способность заметить большое в малом, пропустить это через свое мироощущение и выразить на экране совершенно особенным, уже узнаваемым киноязыком — далеко не все заслуги Лаврецкого в кино. Впрочем, заслуги не его одного. „Любовь и партнерство“ нужно смотреть хотя бы ради другого партнерства — режиссера и его музы — Ольги Ковалевой. Такой харизматичной и киногеничной актрисы белорусское кино нулевых еще не знало», — « Кинорама».

«Одна только сцена подъема героини на крышу в „Любви и партнерстве“ Никиты Лаврецкого, например, стоит половины фильмов, снятых за год. Лаврецкий ушел от пространства неопределенности своего первого полнометражного фильма, но в этой сцене оно возвращается как прием, и на удивление удачно. Неуютное „нигде“ дачного домика сменяется поиском себя в декорациях реального города (проход по бесконечному мосту с видом на Успенский собор — обязательная часть инициации приезжих)», — Максим Карпицкий, Сineticle.

«Путешествие времени»

Когда: с 30 марта. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Терренс Малик. О чем кино: невероятное путешествие в прошлое нашей планеты. Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени.

Почему смотрим: один из главных визионеров современного кино, Терренс Малик на сей раз сосредоточился исключительно на живописании прекрасного. Никакой тебе дешевой философии в духе «Древа жизни» — только задокументированные красоты живой природы. Смотреть это кино нужно тем, кто хочет отдохнуть взглядом и получить удовольствие исключительно эстетского толка. Любопытно, что Малик работал над картиной аж 30 лет. В течение этого времени он интервьюировал ученых, изучал методические материалы и прорабатывал все нюансы подачи информации для зрителей.

Что пишут критики:

«Малик рифмует косяки рыб, сонмы делящихся клеток, солнечные протуберанцы с карнавалами, войнами, массовыми шествиями, утверждая, что человек — лишь клетка в постоянно расширяющейся Вселенной. Здесь есть и игровые вставки, и кадры, снятые мобильником, и удивительные пустынные пейзажи, в которых людей нет и быть не может», — Ксения Рождественская, «Коммерсантъ».

«Путешествие к берегу »

Когда: 30 марта, 18.30. Где: «Пионер». Режиссер: Киеси Куросава. О чем кино: Муж Мидзуки, Юсукэ, утонул в море три года назад. Когда он неожиданно возвращается домой, она не кажется удивленной, её интересует лишь одно: почему так долго муж не возвращался домой и что его могло задержать. В свою очередь Юсукэ предлагает жене отправиться в путешествие в «прекрасные места», которые он посетил за время своего отсутствия.

Что говорят критики:

«Киеси Куросава — один из ведущих современных японских режиссеров, славу которому принесли фильмы в жанре мистических триллеров. Можно даже услышать в отношении него такое прозвище, как „японский Хичкок“. В фильме „Путешествие к берегу“ режиссер предпринял интересный эксперимент. Трогательную историю о непреходящей силе любви он виртуозно соединил с рассказом о встрече с призраками. На примере этого фильма видно, как традиции кайдана проникают в современную культуру Японии. Что не осталось незамеченным в киносреде: картина получила приз за лучшую режиссуру конкурса „Особый взгляд“ в Канне», — Игорь Сукманов, программный директор ММКФ «Лiстапад».

« Луна в тумане » Когда: 31 марта, 18.30. Где: «Пионер». Режиссер: Кэндзи Мидзогути. О чем кино: изысканная экранизация «рассказов о привидениях» Уэды Акинари и Ги де Мопассана, действие которой разворачивается в смутную эпоху феодальных междоусобиц XVI века. Бедный гончар Гэндзюро, обуреваемый жадностью, невзирая на опасности военного времени и уговоры жены, отправляется в большой город продавать свои изделия. Вместе с соседом Тобэи, мечтающим стать самураем, на лодке он добирается до места назначения, где встречает таинственную незнакомку.

Что говорят критики:

«Во-первых, Мидзогути — один из лучших режиссеров мира, а «Луна в тумане» — фильм, который входит во все антологии как безупречный образец фантастического реализма. Во-вторых, это любимый фильм режиссера Андрея Тарковского. Безусловно, эта картина наряду с шедеврами Бергмана, Брессона, Бунюэля повлияла на видение и кинематографический почерк российского классика кино.

Открытие Мидзогути в области киноязыка в том, что он изобрел свой неповторимый стиль. Японец работал с протяженными трэвеллинг-планами. Но помимо этого изысканного приема «один кадр — один план», картина, кажется, не реконструирует, а именно запечатлевает безвозвратное прошлое — призрачную субстанцию света и теней, каким-то колдовским способом вдруг отпечатавшуюся на целлулоиде. Эту странную иллюзию потустороннего создает преобладание длительных, словно растянутых во времени общих планов, звук, лишенный всех преимуществ dolby surround, и особенность взаимодействия оптики и света", — Игорь Сукманов, программный директор ММКФ «Лiстапад».

« Лекарство от здоровья »

Когда: с 30 марта. Где: почти во всех кинотеатрах Минска. Режиссер: Гор Вербински. О чем кино: молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.

Почему смотрим: минскому зрителю имя Гора Вербински знакомо еще по «Звонку» и «Пиратам Карибского моря». На сей раз режиссера интересуют материи футурологического свойства. Не стоит ожидать от фильма философских изысков — даже несмотря на то, что местами он-таки передает привет «Волшебной горе» Томаса Манна. Его прелесть лежит в сугубо визуальной и стилистической плоскости. Если вы любили «Пираты Карибског моря» как раз за это, то велкам в кинотеатры.

Что пишут критики:

«Лекарство от здоровья» […] недвусмысленно напоминает «Дракулу» с «Проклятием Франкенштейна»: зреет в кадре готика башенок и казематов, будоражит воображение игра света и тени, хлопает глазами вечной жертвы единственная юная пациентка санатория (Миа Гот), приличный актер Джейсон Айзекс упивается ролью почти опереточного злодея. Вся эта классическая сюжетная машинерия поставлена, как всегда у Вербински, на вполне современные рельсы и развивает идею о том, что большой капитал в буквальном смысле слова отравляет существование всех, кто по долгу службы обеспечивает функционирование его потоков", — Денис Рузаев, «Коммерсантъ».