|
5 премьер недели, которые мы рекомендуем к просмотру
На этой неделе в столичный прокат выходит пятерка блокбастеров, ретроспектива японского кино и кое-что из артхауса. AFISHA.TUT.BY по традиции уверена, что в первом вы разберетесь самостоятельно, а вот два других пункта поясним.
Почему смотрим: лидер белорусского независимого кино Никита Лаврецкий снял в прошлом году «Любовь и партнерство» — тихую историю про то, из чего состоят человеческие взаимоотношения. И получилось у него невероятно свежо и искренне. Штука в том, что когда снимаешь камуфляжную форму, забываешь про партизанщину и начинаешь всматриваться в современность, тоже может получиться кино (о чем еще, вполне возможно, не в курсе «Беларусьфильм»).
Что пишут критики:
«Способность заметить большое в малом, пропустить это через свое мироощущение и выразить на экране совершенно особенным, уже узнаваемым киноязыком — далеко не все заслуги Лаврецкого в кино. Впрочем, заслуги не его одного. „Любовь и партнерство“ нужно смотреть хотя бы ради другого партнерства — режиссера и его музы — Ольги Ковалевой. Такой харизматичной и киногеничной актрисы белорусское кино нулевых еще не знало», — «
«Одна только сцена подъема героини на крышу в „Любви и партнерстве“ Никиты Лаврецкого, например, стоит половины фильмов, снятых за год. Лаврецкий ушел от пространства неопределенности своего первого полнометражного фильма, но в этой сцене оно возвращается как прием, и на удивление удачно. Неуютное „нигде“ дачного домика сменяется поиском себя в декорациях реального города (проход по бесконечному мосту с видом на Успенский собор — обязательная часть инициации приезжих)», — Максим Карпицкий,
Почему смотрим: один из главных визионеров современного кино, Терренс Малик на сей раз сосредоточился исключительно на живописании прекрасного. Никакой тебе дешевой философии в духе «Древа жизни» — только задокументированные красоты живой природы. Смотреть это кино нужно тем, кто хочет отдохнуть взглядом и получить удовольствие исключительно эстетского толка. Любопытно, что Малик работал над картиной аж 30 лет. В течение этого времени он интервьюировал ученых, изучал методические материалы и прорабатывал все нюансы подачи информации для зрителей.
Что пишут критики:
«Малик рифмует косяки рыб, сонмы делящихся клеток, солнечные протуберанцы с карнавалами, войнами, массовыми шествиями, утверждая, что человек — лишь клетка в постоянно расширяющейся Вселенной. Здесь есть и игровые вставки, и кадры, снятые мобильником, и удивительные пустынные пейзажи, в которых людей нет и быть не может», — Ксения Рождественская,
Что говорят критики:
«Киеси Куросава — один из ведущих современных японских режиссеров, славу которому принесли фильмы в жанре мистических триллеров. Можно даже услышать в отношении него такое прозвище, как „японский Хичкок“. В фильме „Путешествие к берегу“ режиссер предпринял интересный эксперимент. Трогательную историю о непреходящей силе любви он виртуозно соединил с рассказом о встрече с призраками. На примере этого фильма видно, как традиции кайдана проникают в современную культуру Японии. Что не осталось незамеченным в киносреде: картина получила приз за лучшую режиссуру конкурса „Особый взгляд“ в Канне», — Игорь Сукманов, программный директор ММКФ «Лiстапад».
Что говорят критики:
«Во-первых, Мидзогути — один из лучших режиссеров мира, а «Луна в тумане» — фильм, который входит во все антологии как безупречный образец фантастического реализма. Во-вторых, это любимый фильм режиссера Андрея Тарковского. Безусловно, эта картина наряду с шедеврами Бергмана, Брессона, Бунюэля повлияла на видение и кинематографический почерк российского классика кино.
Открытие Мидзогути в области киноязыка в том, что он изобрел свой неповторимый стиль. Японец работал с протяженными трэвеллинг-планами. Но помимо этого изысканного приема «один кадр — один план», картина, кажется, не реконструирует, а именно запечатлевает безвозвратное прошлое — призрачную субстанцию света и теней, каким-то колдовским способом вдруг отпечатавшуюся на целлулоиде. Эту странную иллюзию потустороннего создает преобладание длительных, словно растянутых во времени общих планов, звук, лишенный всех преимуществ dolby surround, и особенность взаимодействия оптики и света", — Игорь Сукманов, программный директор ММКФ «Лiстапад».
Почему смотрим: минскому зрителю имя Гора Вербински знакомо еще по «Звонку» и «Пиратам Карибского моря». На сей раз режиссера интересуют материи футурологического свойства. Не стоит ожидать от фильма философских изысков — даже несмотря на то, что местами он-таки передает привет «Волшебной горе» Томаса Манна. Его прелесть лежит в сугубо визуальной и стилистической плоскости. Если вы любили «Пираты Карибског моря» как раз за это, то велкам в кинотеатры.
Что пишут критики:
«Лекарство от здоровья» […] недвусмысленно напоминает «Дракулу» с «Проклятием Франкенштейна»: зреет в кадре готика башенок и казематов, будоражит воображение игра света и тени, хлопает глазами вечной жертвы единственная юная пациентка санатория (Миа Гот), приличный актер Джейсон Айзекс упивается ролью почти опереточного злодея. Вся эта классическая сюжетная машинерия поставлена, как всегда у Вербински, на вполне современные рельсы и развивает идею о том, что большой капитал в буквальном смысле слова отравляет существование всех, кто по долгу службы обеспечивает функционирование его потоков", — Денис Рузаев,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в столичный прокат выходит пятерка блокбастеров, ретроспектива японского кино и кое-что из артхауса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии