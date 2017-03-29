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Месси прокомментировал дисквалификацию за оскорбление судьи

30.03.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
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Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал дисквалификацию на четыре матча за оскорбление судьи во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили (1:0). Слова спортсмена приводит аргентинское издание La Nacion.


Фото с сайта yahoo.com

«Мои слова не были адресованы ассистенту судьи, я просто произнес их в воздух», — заявил Месси.

Футболист был дисквалифицирован 28 марта. Также Месси был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов). В первом матче без своего капитана аргентинцы проиграли команде Боливии со счетом 0:2.

После 13 туров сборная Аргентины занимает третье место в таблице южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Команда Месси на восемь очков отстает от лидирующей команды Бразилии и на два опережает идущих шестыми футболистов из Эквадора. Прямые путевки на чемпионат мира в России получают сборные, занявшие первые четыре места. Команда, ставшая пятой, сыграет в стыковых матчах.

 
 
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Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал дисквалификацию на четыре матча за оскорбление судьи во время матча...

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