Четыре человека получили травмы в ДТП, которое произошло 29 марта, в 20.40, вблизи поселка Самохваловичи Минского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 343-м километре дороги неправильно выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком MAN.

Водитель и три пассажира микроавтобуса получили в ДТП травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.