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На трассе М1 микроавтобус Mercedes врезался в попутный MAN: пострадали четыре человека

30.03.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
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Четыре человека получили травмы в ДТП, которое произошло 29 марта, в 20.40, вблизи поселка Самохваловичи Минского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 343-м километре дороги неправильно выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком MAN.

Водитель и три пассажира микроавтобуса получили в ДТП травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла 29 марта, в 20.40, вблизи поселка Самохваловичи Минского района.

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