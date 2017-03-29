﻿ Бесплатные платье и туфельки: бездомным детям в США подарили выпускной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесплатные платье и туфельки: бездомным детям в США подарили выпускной

30.03.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Десятки бездомных ребят и детей из бедных семей в Лос-Анджелесе в этом году не останутся без выпускного. Один из кабинетов колледжа волонтеры превратили в в магазин, в котором ребятам ни за что не нужно платить. Больше двухсот девочек-подростков из города и его окрестностей смогли получить выпускные платья совершенно бесплатно. А желающие могли задержаться подольше и получить мастер-класс по макияжу.

Организаторы акции уверены, что возможность прийти на бал в подходящем платье подбодрит девушек, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, с окончанием школы начать новую жизнь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры Лос-Анджелеса открыли при колледже необычный магазин с бесплатными платьями и аксессуарами для выпускного.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
5 премьер недели, которые мы рекомендуем к просмотру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика