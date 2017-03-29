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Бесплатные платье и туфельки: бездомным детям в США подарили выпускной
30.03.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Десятки бездомных ребят и детей из бедных семей в Лос-Анджелесе в этом году не останутся без выпускного. Один из кабинетов колледжа волонтеры превратили в в магазин, в котором ребятам ни за что не нужно платить. Больше двухсот девочек-подростков из города и его окрестностей смогли получить выпускные платья совершенно бесплатно. А желающие могли задержаться подольше и получить мастер-класс по макияжу.
Организаторы акции уверены, что возможность прийти на бал в подходящем платье подбодрит девушек, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, с окончанием школы начать новую жизнь.
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Волонтеры Лос-Анджелеса открыли при колледже необычный магазин с бесплатными платьями и аксессуарами для выпускного.
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