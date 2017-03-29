Десятки бездомных ребят и детей из бедных семей в Лос-Анджелесе в этом году не останутся без выпускного. Один из кабинетов колледжа волонтеры превратили в в магазин, в котором ребятам ни за что не нужно платить. Больше двухсот девочек-подростков из города и его окрестностей смогли получить выпускные платья совершенно бесплатно. А желающие могли задержаться подольше и получить мастер-класс по макияжу.

Организаторы акции уверены, что возможность прийти на бал в подходящем платье подбодрит девушек, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, с окончанием школы начать новую жизнь.