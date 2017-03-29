Исследователи обнаружили астероид, который вращается по орбите Юпитера в «обратном» направлении. Об этом сообщает Science News со ссылкой на публикацию в журнале Nature.



Изображение: Large Binocular Telescope Observatory / sciencealert.com

Если посмотреть на Солнечную систему с «северного полюса» Солнца, окажется, что большинство планет и астероидов вращаются против часовой стрелки. Исключения встречаются крайне редко — всего 0,01% известных объектов следуют по ретроградным орбитам.

Новый астероид — как раз такой. Он получил название BZ509, его диаметр — 3 километра. Небесное тело открыли в 2015 году во время наблюдений в обсерватории Pan-STARRS на Гавайях.

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Обнаруженный астероид вращается по той же орбите, что и Юпитер, но в обратную сторону. Из-за этого BZ509 сближается с планетой два раза в год. Ранее считалось, что астероиды с ретроградной орбитой не могут сосуществовать с планетой, так как сближения «выбили» бы астероид с пути.

Астероид BZ509 стал первым известным подобным объектом. Это стало возможно из-за того, что астероид проходит мимо чередующихся сторон Юпитера. Первый пролет мимо Юпитера «выталкивает» астероид с обиты, а второй — «втягивает» его назад. По данным исследователей, Юпитер и BZ509 взаимодействуют так уже на протяжении более миллиона лет.