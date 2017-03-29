﻿﻿ 30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства

30.03.2017 10:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства

фото: sb.by

В этот день белорусские дипломаты в Туркменистане отметят новоселье. До этого они размещались в небольшом здании в старом городе.

Новое здание выполнено с восточным колоритом – отделано белым мрамором. Но внутри резиденции практически все белорусское, в том числе мебель, люстры и различные аксессуары, пишет sb.by.

Минск и Ашхабад давно установили дружеские отношения. В 2009 году президенты двух стран условились решать все возникающие вопросы при встрече. Так, их встречи проходят не реже одного раза в год. Текущий визит Александра Лукашенко в Туркменистан обещает быть насыщенным.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день белорусские дипломаты в Туркменистане отметят новоселье. До этого они размещались в небольшом здании в старом городе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Юпитера нашли "неправильный" астероид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика