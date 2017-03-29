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30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства
30.03.2017 10:35 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
В этот день белорусские дипломаты в Туркменистане отметят новоселье. До этого они размещались в небольшом здании в старом городе.
Новое здание выполнено с восточным колоритом – отделано белым мрамором. Но внутри резиденции практически все белорусское, в том числе мебель, люстры и различные аксессуары, пишет
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В этот день белорусские дипломаты в Туркменистане отметят новоселье. До этого они размещались в небольшом здании в старом городе.
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