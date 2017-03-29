

фото: sb.by

В этот день белорусские дипломаты в Туркменистане отметят новоселье. До этого они размещались в небольшом здании в старом городе.

Новое здание выполнено с восточным колоритом – отделано белым мрамором. Но внутри резиденции практически все белорусское, в том числе мебель, люстры и различные аксессуары, пишет sb.by .



Минск и Ашхабад давно установили дружеские отношения. В 2009 году президенты двух стран условились решать все возникающие вопросы при встрече. Так, их встречи проходят не реже одного раза в год. Текущий визит Александра Лукашенко в Туркменистан обещает быть насыщенным.