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Морпехи США испытают летающую деревянную "коробку" за 600 долларов

30.03.2017 11:00 — Разное | Tut.by  
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Во время испытаний экспериментальной техники в в Кэмп-Пендлтоне морпехи США протестируют деревянный дрон G-1000 грузоподъемностью в тонну, пишет Breaking Defense.


RAIN. Фото: logisticgliders.com

Это одна из 50 технологий, эффективность которой предстоит проверить Корпусу морской пехоты. По итогу тестов отобранные образцы будут допущены к полевым испытаниям на учениях S2ME2 ANTX 2017. Они пройдут в середине апреля на крупнейшей базе КМП на побережье Южной Калифорнии в округе Сан-Диего.

Издание пишет, что G-1000, известный как RAIN (Revolutionary Airlift Innovation), с виду напоминает деревянный ящик с крыльями. По сути, собранный из фанеры и холста дрон повторяет конструкцию планеров времен Второй мировой войны. Единственное отличие — технологии GPS на борту, которые помогут доставить груз с большой точностью.

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RAIN легко размещается на борту вертолета CH-53, конвертоплана MV-22 Tiltrotor и самолета KC-135. Чтобы запустить дрон, его достаточно вытолкнуть из грузового отделения воздушного судна. Дальность полета G-1000 — 120 км.

Стоит такой дрон, по меркам американской армии, немного — 600 долларов. Его сложно сбить зенитной ракетой, да и потеря от огня противовоздушной обороны противника нескольких G-1000, учитывая их цену, не критична. Небольшие, бесшумные и практически лишенные деталей из металла планеры смогут незаметно преодолевать ПВО противника.

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Это одна из 50 технологий, эффективность которой предстоит проверить Корпус морской пехоты.

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