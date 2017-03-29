В Гродно пенсионер разбил припаркованный автомобиль, выбросив из окна своей квартиры бутылку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел накануне на улице Ожешко: 81-летний пенсионер метнул с высоты не менее пятого этажа бутылку в стоящий без нарушений правил дорожного движения BMW. Снаряд угодил ровно в лобовое стекло автомобиля.

Как сообщили в милиции, на первом этаже дома, в котором и живет пенсионер, расположены организации, а также ювелирный магазин. Постоянный поток транспорта, возможно, и стал причиной гнева гражданина.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.