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В Гродно 81-летний дедушка выбросил из окна бутылку и разбил BMW

30.03.2017 11:18 — Разное | Tut.by  
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В Гродно пенсионер разбил припаркованный автомобиль, выбросив из окна своей квартиры бутылку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел накануне на улице Ожешко: 81-летний пенсионер метнул с высоты не менее пятого этажа бутылку в стоящий без нарушений правил дорожного движения BMW. Снаряд угодил ровно в лобовое стекло автомобиля.

Как сообщили в милиции, на первом этаже дома, в котором и живет пенсионер, расположены организации, а также ювелирный магазин. Постоянный поток транспорта, возможно, и стал причиной гнева гражданина.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство).

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