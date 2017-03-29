Вчера студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Оно», снятого по роману Стивена Кинга. Видео уже набрало 9 миллионов просмотров меньше чем за сутки.

Дублированная версия трейлера:

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Фильм расскажет о семерых детях из небольшого городка в штате Мэн. Они вынуждены будут сразиться с чудовищем, которое способно принимать разные облики, но чаще всего оно появляется в образе клоуна.

Интересно, что Стивен Кинг уже посмотрел новую экранизацию. По словам писателя, фильм превзошел все его ожидания. Мировая премьера картины назначена на 8 сентября 2017 года.

Напомним, что первая экранизация романа датирована 1990 годом — это был сериал режиссера Томми Ли Уоллеса.