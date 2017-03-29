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Белорусские писатели больше не тунеядцы

30.03.2017 11:18 — Разное | БДГ  
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Министерство культуры Беларуси признало, что даже негосударственные писатели могут не быть тунеядцами.

Соответствующее решение закреплено постановлением Минкульта № 16 от 3 марта, которым в перечень творческих союзов дополнен Союзом белорусских писателей, Белорусским литературным союзом "Полоцкая ветвь" и Белорусской гильдией мастеров и ремесленников. Поправки в документ внесены

Членство в творческих союзах, которыми ранее были признаны союзы архитекторов, дизайнеров, кинематографистов, композиторов, литературно-художественных критиков, мастеров народного творчества, музыкальных деятелей, театральных деятелей, художников, общественное объединение фотографов и гильдия актеров кино, а также близкие к властям Союз писателей Беларуси и Белорусский союз журналистов, освобождены от уплаты налога на «тунеядцев». 

А вот независимые Союз белорусских писателей, Белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-центр в список не попали. Руководство этих организаций посчитало такие действия министерства дискриминацией и обратилось с соответствующими заявлениями в министерство. В результате СБП в перечень включили, но ни ПЕН-центр, ни БАЖ в него так и не вошли.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут. 

В Минтруда подготовили пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Также белорусские депутаты готовы освободить от уплаты «налога на тунеядство» граждан, у которых есть приусадебные хозяйства.

 
 
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Министерство культуры Беларуси признало, что даже негосударственные писатели могут не быть тунеядцами.

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