Министерство культуры Беларуси признало, что даже негосударственные писатели могут не быть тунеядцами.

Соответствующее решение закреплено постановлением Минкульта № 16 от 3 марта, которым в перечень творческих союзов дополнен Союзом белорусских писателей, Белорусским литературным союзом "Полоцкая ветвь" и Белорусской гильдией мастеров и ремесленников. Поправки в документ внесены

Членство в творческих союзах, которыми ранее были признаны союзы архитекторов, дизайнеров, кинематографистов, композиторов, литературно-художественных критиков, мастеров народного творчества, музыкальных деятелей, театральных деятелей, художников, общественное объединение фотографов и гильдия актеров кино, а также близкие к властям Союз писателей Беларуси и Белорусский союз журналистов, освобождены от уплаты налога на «тунеядцев».

А вот независимые Союз белорусских писателей, Белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-центр в список не попали. Руководство этих организаций посчитало такие действия министерства дискриминацией и обратилось с соответствующими заявлениями в министерство. В результате СБП в перечень включили, но ни ПЕН-центр, ни БАЖ в него так и не вошли.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.

В Минтруда подготовили пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».