﻿ Квартира горела в пятиэтажке в Минске, пострадала женщина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квартира горела в пятиэтажке в Минске, пострадала женщина

30.03.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Возгорание на третьем этаже пятиэтажного жилого произошло вечером 29 марта. По словам официального представителя Минского городского УМЧС Александра Попко, когда пожарные прибыли к месту вызова, квартира была объята пламенем.

Сотрудники МЧС спасли хозяйку – женщина с ожогами и отравлением была доставлена в больницу.

В настоящее время причина пожара устанавливается, возможно, он произошел из-за короткого замыкания холодильника.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанка пострадала в результате пожара в пятиэтажном доме на улице Славинского. Смотрите на видео, как спасатели тушили квартиру в столице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские писатели больше не тунеядцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика