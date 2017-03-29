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Квартира горела в пятиэтажке в Минске, пострадала женщина
30.03.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Возгорание на третьем этаже пятиэтажного жилого произошло вечером 29 марта. По словам официального представителя Минского городского УМЧС Александра Попко, когда пожарные прибыли к месту вызова, квартира была объята пламенем.
Сотрудники МЧС спасли хозяйку – женщина с ожогами и отравлением была доставлена в больницу.
В настоящее время причина пожара устанавливается, возможно, он произошел из-за короткого замыкания холодильника.
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Минчанка пострадала в результате пожара в пятиэтажном доме на улице Славинского. Смотрите на видео, как спасатели тушили квартиру в столице.
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