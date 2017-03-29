Возгорание на третьем этаже пятиэтажного жилого произошло вечером 29 марта. По словам официального представителя Минского городского УМЧС Александра Попко, когда пожарные прибыли к месту вызова, квартира была объята пламенем.

Сотрудники МЧС спасли хозяйку – женщина с ожогами и отравлением была доставлена в больницу.

В настоящее время причина пожара устанавливается, возможно, он произошел из-за короткого замыкания холодильника.