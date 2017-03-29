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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 14 процентов годовых

30.03.2017 11:18 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 14 процентов годовых

фото: belta.by

Национальный банк Беларуси четвертый месяц подряд снижает ставку рефинансирования. С 19 апреля она составит 14% годовых. Сейчас в стране действует ставка рефинансирования в 15%, а начинался год со ставки в 18%.

Снижаются ставка рефинансирования – с 15% до 14% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 18% до 17% годовых, передает БЕЛТА.

Кроме того, снижены ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 10% до 9% годовых. Решение о дальнейшем снижении ставок принято правлением Национального банка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года.

«Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов», – пояснили в Нацбанке.

Сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения. По оценке, средняя широкая денежная масса в марте 2017 года по отношению к марту 2016 года увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы).

При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, отражая происходящие в экономике процессы дедолларизации. На внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты, что обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.

С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк Беларуси четвертый месяц подряд снижает ставку рефинансирования. С 19 апреля она составит 14% годовых. Сейчас в стране действует ставка...

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