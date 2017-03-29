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Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами для поставок в Европу

30.03.2017 11:02 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь готова обеспечить Туркменистан логистическими центрами для поставок в Европу

belta.by

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном формате.

«Вы можете продавать свою продукцию с территории Беларуси на европейский премиальный рынок. Мы обеспечим вас логистическими центрами, складами, оборудованием – у нас очень бурно это развивается сейчас. Посмотрите, что вам выгодно в Европе продавать, пути мы определим», – цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

Президент отметил, что такой возможностью уже воспользовался Китай. Глава государства также добавил, что многие страны увидели в Туркменистане своеобразный плацдарм, откуда можно торговать с крупными регионами, поставляя товары в том числе в Иран, Пакистан, Индию и арабские страны.

«Вы все сделали для того, чтобы привлечь сюда не только инвестиции, но и интересы ведущих стран и компаний со всего мира. Это благодаря вашей идее по развитию логистики, транспортных коридоров», – отметил Лукашенко.

«Нам надо определиться и выбрать коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и особенно отсюда, потому что через три-пять лет запустят крупную нефтехимическую отрасль в виде нескольких, семи-десяти заводов, и продукция эта нам как раз будет нужна, в том числе и на "Могилевхимволокне", – сказал Александр Лукашенко. – Я уже не говорю о хлопке – традиционном товаре, который мы по перспективным железным, автомобильным дорогам можем получать в Беларуси».
 

 
 
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Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном формате.

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