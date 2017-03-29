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Депутат: в закон о борьбе с терроризмом готовятся дополнения

30.03.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Изменения я и дополнения в закон о борьбе с терроризмом планируют рассмотреть депутаты на весенней сессии, сообщил журналистам в четверг председатель комиссии по национальной безопасности Па латы представителей Национального собрания Беларуси Валентин Михневич.

В Минске проходит заседание Совета нижней палаты белорусского парламента, на котором утверждена повестка весенней сессии.

"В нашей комиссии находится законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О борьбе с терроризмом",- сказал депутат. По его словам, возможно, данный законопроект будет рассмотрен на весенней сессии. "В настоящее время идет работа над документом", — сказал Михневич.

Он также сообщил, что в повестку дня весенней сии включен законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законы об охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

По его словам, он коснется вопросов усиления ответственности на нарушение порядка болельщиками. Михневич отметил, что законопроектом предлагается утвердить положение о так называемых списках фанатов-хулиганов, в отношении которых будут применять административный запрет на посещение стадионов. Глава комиссии отметил, что МВД опубликует эти списки на своем сайте.

 
Теги: Минск
 
 
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Законопроект о футбольных фанатах рассмотрят депутаты на весенней сессии, подготовлены изменения и дополнения.

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