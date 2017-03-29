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Финансирование весенней посевной кампании в этом году составит более 1,8 млрд рублей. Такую цифру назвал сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

В эту сумму, по словам замминистра, входят бюджетные средства, собственные средства предприятий, а также кредитные ресурсы, пишет "Белорусы и рынок" . В 2017 году планируется посеять ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 937,9 тыс. га. По состоянию на 30 марта уже засеяно порядка 20% клина или 187,9 тыс. га. Посевная идет опережающими темпами в сравнении с 2016 годом. Тогда на ту же дату было засеяно только 6,21% площадей. Более 40% площадей уже засеяно в Брестской области, 58% - в Гомельской. На Витебщине только приступили к севу.

Всего же весенний сев пройдет в сельхозорганизациях на площади весенний в 2,441 млн. га. Кроме ранних яровых зерновых и зернобобовых, еще 116,2 тыс. га займет кукуруза на зерно, 15,1 тыс. га — гречиха, 7,1 тыс. га — просо, 86,2 тыс. га — яровой рапс, 55 тыс. га — лен, 96 тыс. га — сахарная свекла, 38 тыс. га — картофель, 7,4 тыс. га — овощи, 746,5 тыс. га — кукуруза на силос и еще 335,8 тыс. га — однолетние травы.

В целом по году затраты на посевные кампании, с учетом осеннего сева могут достигнуть 3,4 млрд рублей. Такая сумма значится в рабочем плане по подготовке и проведению полевых работ.

Всего в этом году планируется получить 8,8 млн т зерна, в том числе 5,7 млн фуражного, 1,28 млн т картофеля. Производство сахарной свеклы запланировано на уровне 4,8 млн т, льнотресты — 180 тыс. т., маслосемян рапса 765 тыс. т, овощей — 528 тыс. т., плодов и ягод — 125 тыс. т. Также планируется заготовить 8,768 млн т кормовых единиц травяных кормов.

Перспективы выполнения планов по сбору зерновых пока сохраняются. Состояние озимых хорошее, особенно в южных районах страны, где уже проведены подкормки и началась активная вегетация.