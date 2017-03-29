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Путевки в детские оздоровительные лагеря обойдутся в среднем в 490 рублей
Средняя стоимость одной путевки на 18 дней в загородный детский оздоровительный лагерь составит 490 рублей, сообщил начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович. Более трети стоимости путевки компенсирует государство.
— Мы говорим о предварительных ценах. Цена одной путевки сроком на 18 дней в профильный спортивно-оздоровительный загородный детский лагерь составит 540 рублей, —
Специалист уточнил, что в сравнении с прошлым годом цена одной путевки вырастет примерно на 15% по каждому направлению. Вместе с тем государство компенсирует расходы родителей на приобретение путевок.
Дотация государства на одну путевку составит:
— в загородный детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием — 175 рублей;
— в школьный лагерь — 72 рубля;
— в лагерь труда и отдыха (18 дней, дневное пребывание) — 80 рублей;
— в спортивно-оздоровительный загородный лагерь (18 дней, круглосуточный) — 196 рублей;
— в палаточный (9 дней) — 75 рублей.
Кроме того, доплаты на путевки запланированы для детей работников бюджетных предприятий и организаций коммунальной формы собственности Мингорисполкома. Каждая путевка для родителей этих ребят станет дешевле на сумму до 86 рублей включительно.
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По сравнению с прошлым годом цена одной путевки вырастет примерно на 15 % по каждому направлению.
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