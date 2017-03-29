Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну , которая пройдет 6 апреля в Канзас-Сити (кстати, в сущности, это два расположенных рядом города, больший из которых не в Канзасе, а в соседнем Миссури).



© Sputnik Петр Оцуп Три факта о Первой мировой, которые Лукашенко может рассказать Трампу

Историческая подоплека

Соединенные Штаты подходят к празднованию столетия своего вступления в Первую мировую войну весьма серьезно. Как известно, присоединились они к Антанте лишь в апреле 1917-го, когда обе европейские коалиции максимально ослабили и истощили друг друга. И вступление в войну Америки качнуло чашу весов в пользу Парижа и Лондона — Россию к тому времени практически удалось вывести из игры. И тогда-то и были заложены основы американского могущества как международной сверхдержавы. Так что американцам и в самом деле есть что праздновать…

Обращает на себя внимание многослойный символизм планируемого визита.

Формально Беларуси в 1917-м как государства ведь не было (но при этом ее территория и население очень пострадали от боевых действий). Так что ее лидера формально могли и не приглашать. Но ведь пригласили же! Авторитетная комиссия во главе с четырьмя экс-президентами США (Картером, Клинтоном и обоими Бушами), без сомнения, имела доводы по каждой кандидатуре.

Политическая подоплека

Приглашение Александра Лукашенко в Америку — логичное звено в общей цепи шагов и жестов по нормализации отношений между Беларусью и Западом, наметившейся буквально в последнее время. Частичное снятие санкций, участившиеся визиты высокопоставленных представителей Запада в Минск, равно как и белорусских руководителей на Запад, начавшееся обсуждение восстановления полноценного взаимного диппредставительства Беларуси и США, иные многочисленные знаки потепления.

Это потепление стало разворачиваться на фоне стремительного ухудшения отношений между Западом и Россией — столь серьезного, что аналитики и комментаторы прямо говорят о возобновлении Холодной войны. А эпицентр противостояния — непосредственно у белорусских границ, в соседней братской Украине. И в этом контексте начались процессы улучшения отношений США и ЕС с Беларусью.

Уличная подоплека

Несмотря на все потепление, так сказать, ни на день не приостанавливалась бурная подковерная (а то и открытая) деятельность по очередной попытке дестабилизации в Беларуси. С надеждой на нечто большее, чего и не скрывалось.

Так к чему же тогда все это примирение, потепление и перезагрузка?

Возможно, такие противоположные векторы в отношении Запада к Беларуси просто вызваны подковерной борьбой двух подходов к ней со стороны истеблишмента.

Один из них — прагматический: надо исходить из статус-кво и решать вопросы с существующей властью. Ничего личного, бизнес есть бизнес. И от такого подхода выигрывают обе стороны, как показывает история.

Но есть и второй подход, за который упорно цепляется часть западных элит и финансируемых ими бесчисленных фондов "поддержки демократии". Подход этот подпитывается контактами с небольшой, но очень шумной белорусской общиной "активистов" радикального толка. Он состоит в том, что "режиму" нельзя давать спуску. Нельзя прекращать акции протеста, снимать санкции, допускать развитие сотрудничества с "демократическим миром". И несмотря на весь наметившийся позитив, кое-кто готовил Беларуси все ту же набившую оскомину "плошчу".

Не удалось. Но "гражданскую позицию" выразили, хотя и гораздо скромнее, чем задумывалось. И что же? Со стороны целого ряда западных структур и официальных лиц пошли гневные заявления и требования "немедленно отпустить мирных демонстрантов"…

Два возможных сценария

Возвращаясь к визиту президента Беларуси в США, зададим в связи со всем этим вопрос — а не отразится ли на нем рецидив "борьбы с режимом"?

Худший сценарий — на белорусского главу государства будут оказывать давление, выражать "глубокую озабоченность", требовать либерализации в отношении тех, кто видит смысл жизни в разжигании хаоса в нашей стране. Но сомнительно, чтобы администрация Трампа, даже под давлением таких покровителей "протестов за демократию", как сенатор Маккейн (уже успевший осудить "подавление властями мирных акций"), взяла и отменила только что отправленное приглашение.

Наиболее "безоблачный" сценарий — к выступлениям отнесутся просто как к досадному реликту периода напряженности в отношениях с Минском, повторению многократно доказавшего свою неэффективность заезженного как старая пластинка сценария очередной "оранжевой революции". Американские экс-президенты задумывали приглашение белорусского лидера в Канзас-Сити явно не для того, чтобы отменять его из-за очередных банальных беганий по площадям вечно недовольных.

Скорее всего, как всегда, получится некий средний путь развития событий. Визит состоится. И пройдет успешно. Со всеми нужными встречами. Но могут случиться и пикеты немногочисленных записных "борцов с диктатурами" в Штатах и Европе, и призывы не пустить Лукашенко в "колыбель демократии", и язвительные комментарии тех же самых экспертов, которые вот уже 20 лет пишут один и то же предсказуемый негатив о Беларуси, ее руководстве и ее политике.

Напомним, Миссури, где состоятся торжественные мероприятия — штат, поддержавший кандидатуру Дональда Трампа на выборах и не сильно увлекающийся протестами во имя мнимых нарушений демократии. Так, по мелочи, разве что. Это не ультралиберально-активистские Нью-Йорк или Калифорния. Что тоже фактор немаловажный.

Так что на сегодняшний день представляется возможным осторожно склониться именно к такому варианту развития событий. Белорусский руководитель сможет встретиться с лидерами ряда стран Запада и обсудить определенные вопросы международных и двусторонних отношений. А протесты… Что ж, как гласит мудрая восточная поговорка, собака лает, а караван идет. Нам не привыкать.