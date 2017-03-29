﻿ "Тотальный диктант" в Беларуси: площадки и "диктаторы". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Тотальный диктант" в Беларуси: площадки и "диктаторы"

30.03.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Тотальный диктант" – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров по всему миру. В Беларуси желающие испытать себя в знании русского языка могут посетить 15 площадок в восьми городах республики.

Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Там же можно будет написать диктант онлайн. Акция проходит одновременно по всему миру, в Беларуси она состоится 8 апреля в 14:00.

Ежегодно тексты для диктанта составляют известные литераторы, в этом году автором стал Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь является информационным партнером "Тотального диктанта" в республике. 19 апреля в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в Минске состоится церемония награждения белорусских участников и пресс-конференция.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 апреля 2017 года во многих странах мира состоится ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта по русскому языку для всех желающих.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Звук, как на концерте Metallica": БИ-2 выступит в Минске с новым шоу уже через три дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика