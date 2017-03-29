"Тотальный диктант" – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров по всему миру. В Беларуси желающие испытать себя в знании русского языка могут посетить 15 площадок в восьми городах республики.

Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте проекта . Там же можно будет написать диктант онлайн. Акция проходит одновременно по всему миру, в Беларуси она состоится 8 апреля в 14:00.

Ежегодно тексты для диктанта составляют известные литераторы, в этом году автором стал Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь является информационным партнером "Тотального диктанта" в республике. 19 апреля в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в Минске состоится церемония награждения белорусских участников и пресс-конференция.