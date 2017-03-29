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"Тотальный диктант" в Беларуси: площадки и "диктаторы"
30.03.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь
"Тотальный диктант" – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров по всему миру. В Беларуси желающие испытать себя в знании русского языка могут посетить 15 площадок в восьми городах республики.
Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на
Ежегодно тексты для диктанта составляют известные литераторы, в этом году автором стал Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов.
"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.
Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь является информационным партнером "Тотального диктанта" в республике. 19 апреля в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в Минске состоится церемония награждения белорусских участников и пресс-конференция.
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8 апреля 2017 года во многих странах мира состоится ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта по русскому языку для всех желающих.
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