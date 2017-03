До концерта БИ-2 в Минске осталось 3 дня — рок-группа представит минчанам программу « The best of ». Концерты уже отгремели во многих городах России и Америки, на очереди — грандиозное шоу в столице Беларуси, продакшеном которого занимаются практически 200 специалистов.





— Масштаб шоу впечатляет: специально для концерта в Минске разработано световое шоу, в котором задействовано 450 световых приборов, а все спецэффекты, которые можно увидеть только на стадионных выступлениях, приедут за день до концерта из Москвы. Помимо уникальной сценографии и светового шоу, зрителей ждет по-настоящему рок-н-ролльный звук мощностью 200 кВТ — такое вы можете услышать только на выступлениях рок-звезд первого эшалона — Muse, Rammstein или Metallica. Мы уверены, это будет самое громкое выступление этой весны, — рассказали в концертном агентстве Allstars.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В программу «THE BEST OF» вошли главные хиты из всех выпущенных альбомов: 2 апреля со сцены Минск-Арены прозвучит более 20 хитов — в том числе песни «Лайки» и «Алиса», а длительность концерта составит практически 3 часа! По словам музыкантов, белорусские поклонники ни на одном концерте в Беларуси еще не слышали всех лучших хитов БИ-2, а некоторые из песен не звучали со сцены более 10 лет.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Презентация «THE BEST OF» состоялась в прошлом ноябре в московском «Крокус Сити Холле» и была названа критиками и зрителями лучшим событием 2016 года, по уровню не уступающая лучшим мировым шоу. С сет-листом поклонники смогли уже ознакомиться — БИ-2 выпустили интернет-альбом THE BEST OF @ Crocus City Hall, 26/11/16. Official bootleg, в который вошли livе-версии всех песен, прозвучавших на презентации «THE BEST OF», а также инструментальный бонус — соло барабанщика БИ-2 Бориса Лифшица.

История «The best of» продолжается — спустя практически полгода БИ-2 представят шоу на родине. Не упустите шанс стать частью исторического концерта БИ-2 на Минск-Арене, ведь концертные записи не заменят живые эмоции и атмосферу музыкального праздника под названием «The best of».

Стоимость билетов: 44 — 119 рублей. Фан-зона: 79 руб, танцпол — 59 руб. Справки по телефонам: +375 29 763 11 11, +375 29 650 11 33. Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт БИ-2 в Минске .

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»