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В Беларуси второй год подряд растет число малоимущих
В Беларуси второй год подряд увеличивается число малоимущих. В прошлом году за чертой бедности находились 5,7% белорусов,
Среднегодовая численность населения в 2016 году составила 9 501 534 человек. Получается, что за чертой бедности находилось около 541,6 тысячи человек.
В 2015 году среднегодовая численность населения составила 9 489 616 человек. Малоимущими были почти 484 тысячи человек.
В Белстате уточняют, что в расчетах использовали бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в 173,1 рубля.
Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности в прошлом году был в Минске (1,4%), а наибольший — в Брестской области (8,1%). В 2016 году малоимущих стало больше во всех регионах.
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В прошлом году за чертой бедности находились 5,7% белорусов.
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