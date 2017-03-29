В Беларуси второй год подряд увеличивается число малоимущих. В прошлом году за чертой бедности находились 5,7% белорусов, сообщает Белстат. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 5,1%, а в 2014-м — 4,8%.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Среднегодовая численность населения в 2016 году составила 9 501 534 человек. Получается, что за чертой бедности находилось около 541,6 тысячи человек.

В 2015 году среднегодовая численность населения составила 9 489 616 человек. Малоимущими были почти 484 тысячи человек.

В Белстате уточняют, что в расчетах использовали бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в 173,1 рубля.





Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности в прошлом году был в Минске (1,4%), а наибольший — в Брестской области (8,1%). В 2016 году малоимущих стало больше во всех регионах.

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевые располагаемые ресурсы — средства, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период, в расчете на члена домашнего хозяйства. При их подсчете учитываются полученные денежные средства, стоимость произведенных в личном подсобном хозяйстве продуктов питания (за минусом расходов на их производство), а также льготы и выплаты в натуральной форме из-за особого социально-правового статуса или особенностей профессиональной деятельности. При расчете этого показателя на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые ресурсы нужно отличать от средних зарплат.