Посольства России и Беларуси просят компетентные органы Эстонии дать оценку словам лектора Таллиннского технического университета (ТТУ) Евгена Цыбуленко, сообщает Sputnik Эстония .

Своим мнением о резонансной публикации и мотивах ее автора на радио Sputnik Беларусь поделился, историк, писатель, общественный деятель Армен Гаспарян.

"Это не только и не столько антироссийское и антибелорусское утверждение, потому что в данном случае он имел ввиду две страны Союзного государства. Это некий политический заказ, очень популярный сегодня в Прибалтике, которая открыто использует русофобию как основной вектор внешней политики. И, кроме того, это очевидная попытка напомнить позицию Украины по целому ряду вопросов", — отметил Гаспарян.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Историк о коллаборационистах военных лет и политике двойных стандартов

Кроме того, собеседник Sputnik высказал недоумение по поводу того, чему кроме ненависти и шовинизма такой лектор может научить студентов в университете. То, что прозвучало, скорее характерно для "уличной политики" или, как принято говорить сегодня, для "политики социальных сетей".

"Но это вовсе не позиция Евросоюза, где невероятно трепетно относятся ко всевозможным правам человека. Этот удивительный лектор по сути призвал к уничтожению общественного кластера, которым называются силы полиции и правопорядка. Если бы он сделал такое заявление в Германии, его бы очень оперативно привезли в суд и влепили бы ему лет восемь на осмысление", — сказал Гаспарян.

По мнению известного общественного деятеля, публичные заявления Цыбуленко должны вызвать ответную реакцию и в России, и в Беларуси, как на общественном пространстве и в медиа, так и по линии внешнеполитических ведомств.

"Мне кажется важным, чтобы МИД России и МИД Беларуси выступили с заявлением, чтобы эстонские власти все-таки объяснили, что это было такое", — резюмировал Гаспарян.

Беседу с писателем, историком, общественным деятелем Арменом Гаспаряном о высказываниях эстонского профессора Евгения Цыбуленко слушайте на радио Sputnik Беларусь.