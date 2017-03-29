Подробнее обо всех нововведениях во вступительной кампании на радио Sputnik Беларусь рассказал корреспондент информационного агентства Sputnik Евгений Казарцев.

В этом году для подачи документов на бюджетную или платную формы получения образования в большинстве вузов определены сроки с 12 по 17 июля. Этот интервал сократился на один день по сравнению с минувшим годом. Документы на платную форму обучения будут приниматься с 12 июля по 4 августа.

Как отметил корреспондент, сроки несколько разнятся каждый год, поскольку зависят от того, когда именно планируются основные и резервные дни сдачи ЦТ.

"Шести дней для подачи документов вполне хватает, тем более, что это подача только на бюджет. Те же, кто захочет сразу подавать документы на платное, смогут это сделать вплоть до 4 августа", — пояснил Казарцев.



© Sputnik / Виктор Толочко Сроки проведения вступительной кампании: что изменилось?

Кроме того, корреспондент отметил, что дополнительные наборы возможны в случае открытых мест, но бюджетные места обычно не заполняются на очень маленьком перечне специальностей.

"По сути, большинство бюджетных мест на большинстве специальностей будут заняты в этот период, с 12 июля по 17 июля", — сказал Казарцев.

Также корреспондент уточнил, что в ряде вузов пройдут и внутренние вступительные испытания, и пояснил информацию о том, что выпускники профильных педагогических классов смогут поступать на педагогические специальности без экзаменов.

"Не так давно такие педагогические классы были введены в школах. Задумка Минобразования связана с тем, чтобы ребята, которые хотят стать педагогами, могли углубленно изучать определенные предметы и потом сразу шли в педагогический университет на учителей, например, математики", — рассказал Казарцев.

Корреспондент напомнил, что изменения в нынешней вступительной кампании касаются, в первую очередь, сдачи абитуриентами централизованного тестирования. Планируется, что тестирование пройдет в июне, окончательный график пока еще не определен.

"В том, что касается ЦТ, в нынешнем году можно сдавать 4 ЦТ, а не три, и подавать документы по трем ЦТ на выбор абитуриента. Кроме того, абитуриентам разрешили во время сдачи ЦТ по уважительным причинам покидать аудитории. Конечно, будут проверять бланки ответов, чтобы ничего не вынесли и ничего не внесли. Но по уважительной причине выйти можно", — подчеркнул Казарцев.

Также в текущем году запланировано целых три резервных дня для сдачи ЦТ. Абитуриент сможет сдать все три экзамена в начале июля, ничего при этом не потеряв, в том случае, если у него имеется уважительная причина.

Корреспондент привел и слова представителя Минобразования о том, что пороговые значения ЦТ остались такими же, как и в прошлом году. Когда это 10, 15 или 20 баллов, ни о каком усиленном отборе говорить не приходится, отметил Казарцев.

"Все эти нововведения можно оценить как продолжающийся процесс оптимизации — как период поступления сделать удобнее не только для абитуриентов, но и для вузов. Все мы знаем, что приемные комиссии в крупных вузах сидят буквально сутками, потому что постоянно что-то происходит и нужно что-то решать", — резюмировал Казарцев.

Беседу с корреспондентом информационного агентства Sputnik Евгением Казарцевым о нововведениях во вступительной кампании слушайте на радио Sputnik Беларусь.