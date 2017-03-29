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Минсельхозпрод - Россельхознадзору: Беларусь не занимается реэкспортом картофеля

30.03.2017 12:16 — Разное | Ежедневник  
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Минсельхозпрод - Россельхознадзору: Беларусь не занимается реэкспортом картофеля

фото: telegraf.by

Беларусь не занимается реэкспортом картофеля, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции в Минске.

"Нас немножко россияне критиковали – что мы чуть ли не начали заниматься реэкспортом картофеля. Это, извините, глупость. На сегодняшний день 114 тыс. тонн картофеля еще находится в наших хранилищах", - сказал Владимир Гракун.

Он напомнил, что в 2016 году в сельхозорганизациях Беларуси было получено 1,2 млн тонн картофеля. С учетом хозяйств населения валовый сбор составил 6 млн тонн, пишет interfax.by.

"Те 294 тыс. тонн, которые мы поставили на Россию – это чисто наш картофель", - подчеркнул замминистра. "Это подтверждается и статистикой, и Россельхознадзором, и нашей инспекцией по карантину и защите растений, которая выдает фитосанитарные сертификаты", - добавил он.

По словам представителя Минсельхозпрода, обеспечить потребности собственного рынка и экспорт позволила, в том числе, ранее проведенная работа по строительству хранилищ. "Это дает свои результаты – сегодня мы имеем более 830 тыс. тонн хранилищ для картофеля, 148 тыс. тонн – для овощей и  102 тыс. тонн – для плодов", - заметил Гракун.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не занимается реэкспортом картофеля, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции в Минске.

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