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В Брестской области за 1,4 тысячи рублей можно на 5 лет арендовать целую базу отдыха

30.03.2017 12:40 — Разное | Tut.by  
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На электронные торги, которые пройдут в апреле, выставили право аренды базы отдыха «Хатки» в деревне Детковичи Барановичского района.

База отдыха располагается на земельном участке в 1,5 гектара. В нее входит шесть одноэтажных домиков отдыха, корчма, дом сторожа, мастерская, физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция.


Площадь домиков 25,6−29,1 квадратного метра. В них проведено электричество, в одном есть вода. Физкультурно-оздоровительный комплекс представляет из себя одноэтажное кирпично-бревенчатое здание с кирпичной баней, бревенчатой пристройки, дощатой холодной пристройкой и террасы.


Начальная цена лота 1 410,56 рубля. Кроме того, покупателю придется ежемесячно платить арендную плату — 104,12 базовых арендных величин, что на сегодня составляет 1416 рублей.


Принять участие в аукционе, который пройдет 6 апреля в РУП «Институт недвижимости и оценки», могут как юридические, так и физлица.

 
 
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Кроме шести домиков отдыха, в лот входит корчма, дом сторожа, мастерская и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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