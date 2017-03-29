На электронные торги, которые пройдут в апреле, выставили право аренды базы отдыха «Хатки» в деревне Детковичи Барановичского района.

База отдыха располагается на земельном участке в 1,5 гектара. В нее входит шесть одноэтажных домиков отдыха, корчма, дом сторожа, мастерская, физкультурно-оздоровительный комплекс и трансформаторная подстанция.





Площадь домиков 25,6−29,1 квадратного метра. В них проведено электричество, в одном есть вода. Физкультурно-оздоровительный комплекс представляет из себя одноэтажное кирпично-бревенчатое здание с кирпичной баней, бревенчатой пристройки, дощатой холодной пристройкой и террасы.





Начальная цена лота 1 410,56 рубля. Кроме того, покупателю придется ежемесячно платить арендную плату — 104,12 базовых арендных величин, что на сегодня составляет 1416 рублей.





Принять участие в аукционе, который пройдет 6 апреля в РУП «Институт недвижимости и оценки» , могут как юридические, так и физлица.