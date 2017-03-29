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Пришельцы и бесплатные игрушки. В Минске пройдет Bonsticks Fest
Первый
Торговый центр в полдень превратят в «корабль пришельцев». Вымышленные персонажи предложат детям разучить танец, принять участие в играх, разгадать загадки и выполнить на скорость творческие задания. Каждая семья сможет сфотографироваться с фантастическими существами и бесплатно получить готовый снимок.
Посетители также смогут послушать музыкальный концерт с участием детских коллективов или провести время в игровых зонах. Детям предложат поучаствовать в конкурсах, а самые активные ребята получат в подарок игрушки.
Пока дети будут веселиться, взрослые смогут пройтись по магазинам, которые в этот день устроят скидки и распродажи.
Напомним, бонстики представляют собой коллекцию из 24 фигурок инопланетян, которые бесплатно получают покупатели продуктовых магазинов. Согласно легенде, внеземные существа с говорящими именами вроде Желтопуз, Крол, Злюдин и Лупач прилетели с планеты Бонитрон-24. Традиция раздавать посетителям фигурки вымышленных персонажей популярна среди торговых сетей за рубежом, но с недавних пор она прижилась и в Беларуси.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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Первый фестиваль бонстиков пройдет 1 апреля в Минске. Посетителей ТРЦ "Титан" ожидают бесплатное шоу сказочных существ.
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