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Пришельцы и бесплатные игрушки. В Минске пройдет Bonsticks Fest

30.03.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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Первый фестиваль бонстиков пройдет 1 апреля в Минске. Посетителей ТРЦ «Титан» ожидает бесплатное шоу сказочных существ, музыкальный концерт и игровые зоны.


Торговый центр в полдень превратят в «корабль пришельцев». Вымышленные персонажи предложат детям разучить танец, принять участие в играх, разгадать загадки и выполнить на скорость творческие задания. Каждая семья сможет сфотографироваться с фантастическими существами и бесплатно получить готовый снимок.

Посетители также смогут послушать музыкальный концерт с участием детских коллективов или провести время в игровых зонах. Детям предложат поучаствовать в конкурсах, а самые активные ребята получат в подарок игрушки.


Пока дети будут веселиться, взрослые смогут пройтись по магазинам, которые в этот день устроят скидки и распродажи.

Bonsticks Fest пройдет в ТРЦ «Титан» 1 апреля с 12 до 15 часов. Принять в нем участие можно бесплатно.

Напомним, бонстики представляют собой коллекцию из 24 фигурок инопланетян, которые бесплатно получают покупатели продуктовых магазинов. Согласно легенде, внеземные существа с говорящими именами вроде Желтопуз, Крол, Злюдин и Лупач прилетели с планеты Бонитрон-24. Традиция раздавать посетителям фигурки вымышленных персонажей популярна среди торговых сетей за рубежом, но с недавних пор она прижилась и в Беларуси.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт "БИ-2" в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

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Теги: Минск
 
 
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Первый фестиваль бонстиков пройдет 1 апреля в Минске. Посетителей ТРЦ "Титан" ожидают бесплатное шоу сказочных существ.

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