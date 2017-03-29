В апреле столичные универмаги и торговые сети предложат скидки до 50% на непродовольственные товары, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



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Традиционно большие скидки предложат ГУМ, ЦУМ, универмаг «Беларусь» ТД «На Немиге». Здесь скидки на непродовольственные товары достигают 20%, а на продукты питания - 7%. Для держателей дисконтных карт эти магазины в определенные дни предлагают еще большие скидки.

Некоторые магазины в ТЦ «Столица» 8 и 28 апреля обещают скидки до 50%.

В каких магазинах искать скидки? Магазин Даты Размер скидки ЦУМ 8, 29, 27 апреля 17% Универмаг «Беларусь» 4, 11, 18 апреля 20% ТД «На Немиге» каждую среду и субботу апреля 20% ГУМ 13, 20, 27 апреля 20−22% Старт-Х (ул. Долгобродская, 26) кажду среду и субботу апреля 15−17% УП «Кирмаш» каждую среду и пятницу апреля 17% «Северянка» (ул. Ангарская, 38) 6, 13, 14, 19, 20 апреля 15% «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду апреля 15% «Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40) каждый вторник апреля 15% «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 12, 20 апреля 10% «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг апреля 15% «Кристалл» (просп.Независимости, 39) 5,8,12,15,19,22,26,29 апреля 15% «Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1) 12, 19, 26 апреля 20% «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 4, 11, 18 (с 15.00 до 20.00); 14, 15, 20, 21 15% Магазины торгового центра «Столица» 8 и 28 апреля от 5% до 50%