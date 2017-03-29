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От 5% до 50%. В каких магазинах искать скидки в апреле

30.03.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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В апреле столичные универмаги и торговые сети предложат скидки до 50% на непродовольственные товары, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Традиционно большие скидки предложат ГУМ, ЦУМ, универмаг «Беларусь» ТД «На Немиге». Здесь скидки на непродовольственные товары достигают 20%, а на продукты питания - 7%. Для держателей дисконтных карт эти магазины в определенные дни предлагают еще большие скидки.

Некоторые магазины в ТЦ «Столица» 8 и 28 апреля обещают скидки до 50%.

В каких магазинах искать скидки?

Магазин

Даты

Размер скидки

ЦУМ

8, 29, 27 апреля

17%

Универмаг «Беларусь»

4, 11, 18 апреля

20%

ТД «На Немиге»

каждую среду и субботу апреля

20%
ГУМ 13, 20, 27 апреля 20−22%

Старт-Х (ул. Долгобродская, 26)

 кажду среду и субботу апреля 15−17%
УП «Кирмаш» каждую среду и пятницу апреля 17%

«Северянка» (ул. Ангарская, 38)

 6, 13, 14, 19, 20 апреля 15%

«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)

 каждую среду апреля 15%

«Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40)

 каждый вторник апреля 15%

«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)

 12, 20 апреля 10%

«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)

 каждый четверг апреля 15%

«Кристалл» (просп.Независимости, 39)

 5,8,12,15,19,22,26,29 апреля 15%

«Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1)

 12, 19, 26 апреля 20%

«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

4, 11, 18 (с 15.00 до 20.00); 14, 15, 20, 21

 15%

Магазины торгового центра «Столица»

 8 и 28 апреля от 5% до 50%
 
 
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В апреле столичные универмаги и торговые сети предлагают скидки до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

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