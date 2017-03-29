В апреле столичные универмаги и торговые сети предложат скидки до 50% на непродовольственные товары, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Традиционно большие скидки предложат ГУМ, ЦУМ, универмаг «Беларусь» ТД «На Немиге». Здесь скидки на непродовольственные товары достигают 20%, а на продукты питания - 7%. Для держателей дисконтных карт эти магазины в определенные дни предлагают еще большие скидки.
Некоторые магазины в ТЦ «Столица» 8 и 28 апреля обещают скидки до 50%.
В каких магазинах искать скидки?
Магазин
Даты
Размер скидки
ЦУМ
8, 29, 27 апреля
17%
Универмаг «Беларусь»
4, 11, 18 апреля
20%
ТД «На Немиге»
каждую среду и субботу апреля
20%
ГУМ
13, 20, 27 апреля
20−22%
Старт-Х (ул. Долгобродская, 26)
кажду среду и субботу апреля
15−17%
УП «Кирмаш»
каждую среду и пятницу апреля
17%
«Северянка» (ул. Ангарская, 38)
6, 13, 14, 19, 20 апреля
15%
«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
каждую среду апреля
15%
«Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40)
каждый вторник апреля
15%
«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
12, 20 апреля
10%
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
каждый четверг апреля
15%
«Кристалл» (просп.Независимости, 39)
5,8,12,15,19,22,26,29 апреля
15%
«Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1)
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